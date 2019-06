La communauté musulmane de Sherbrooke s'implique auprès des plus démunis

Les paniers seront distribués aux plus démunis de la région, et ce, peu importe leur religion, par l'entremise de la Fondation Rock-Guertin et de Moisson Estrie.

Environ 1130 kilos de denrées non périssables ont été amassés. Cette quantité dépasse de près de 450 kilos la quantité amassée l'an dernier.

« C'est toujours le souhait de la communauté de passer de ce moment de privation et offrir ces denrées aux plus démunis de la région. On veut être solidaires avec eux », explique le porte-parole de l'Association culturelle islamique de l'Estrie, Jean-François Therrien.

Les denrées ont été amassées depuis le 6 mai dernier.

C'est la quatrième année que cette activité est organisée.