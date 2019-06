Des colliers multicolores pour empêcher les chats de tuer des oiseaux

Un biologiste de l'Université du Nord de la Colombie-Britannique (UNBC) croit avoir trouvé une manière efficace d'aider les populations d'oiseaux à échapper à la voracité des chats domestiques : leur mettre un collier coloré autour du cou, pour les rendre plus visibles.

« C’est une solution logique, parce que les oiseaux ont une très bonne vision de la couleur, meilleure que la nôtre, en fait », explique le professeur Ken Otter, qui mène actuellement une recherche à Prince George pour tester ce moyen.

Chaque année, affirme-t-il, les chats domestiques tuent entre 100 millions et 350 millions d’oiseaux au Canada. Il estime que, dans le sud du pays, où les chats sont concentrés, cela représente entre 2,5 et 7 % de la population d’oiseaux.

Il demande la participation des propriétaires de félins de Prince George.

Le biologiste Ken Otter précise que le collier ne risque pas d'avoir d'impact sur la capture des rongeurs, qui ne distinguent pas bien certaines couleurs. Photo : Ken Otter

Pas d'impact sur les rats et les souris

« Nous voulons qu’ils tiennent un registre sur les allées et venues de leur chat, et qu’ils rapportent chaque capture de proie, dit le professeur. Certaines semaines, nous demanderons aux participants de lui mettre un collier coloré, et d’observer s’il leur ramène alors moins de proies. »

Ken Otter précise que le collier ne risque pas d’avoir d’impact sur la capture de rongeurs, dont les rats et les souris, moins menacés que les oiseaux, qui ne distinguent pas bien, pour la plupart, les couleurs verte et rouge.

« Une des raisons pour lesquelles les chats ont été domestiqués, c’était pour maintenir à un niveau raisonnable les populations de rongeurs », soutient le chercheur.

Sa recherche est financée par l’UNBC, la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA), des vétérinaires et le Service canadien de la faune.