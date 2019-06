Malgré des dissensions, les Canadiens restent attachés au fédéralisme

En dépit des tensions qui existent au pays, la majorité des Canadiens sont favorables à une mise en commun des richesses et à une collaboration entre les provinces et les territoires, C'est ce qui ressort d'un important sondage, dévoilé mardi, pour connaître le point de vue des Canadiens sur le système fédéral au pays.

Il s’agit du deuxième volet de l’enquête du groupe la Confédération de demain 2019, intitulé Le Canada : rapprochement ou éloignement?, une étude menée par six instituts de recherche au pays.

« Ce rapport porte avant tout sur la gestion de la fédération par les 14 gouvernements », explique Andrew Parkin, le directeur du Centre Mowat, un groupe de réflexion canadien indépendant qui a participé à l’enquête.

« Même si plusieurs Canadiens se sentent frustrés par rapport à la fédération, ils ne veulent pas qu’on se tourne le dos et que l'on continue à travailler ensemble », dit-il.

Selon lui, les Canadiens veulent encore plus de collaboration et ne veulent pas que les gouvernements se confrontent.

« C’est un grand message pour les décideurs politiques », ajoute M. Parkin.

Partage des richesses

Interrogés sur la question de la péréquation, trois Canadiens interrogés sur quatre soutiennent ce transfert de subsides, dit le directeur du Centre Mowat.

Selon lui, « même dans les provinces qui ne reçoivent pas de bénéfices directs, on voit un soutien de l’ordre de trois Canadiens sur cinq ».

Cependant, il note une diminution de l'appui de la péréquation dans les 20 dernières années dans les provinces comme l’Alberta et la Saskatchewan, où les premiers ministres s'y sont ouvertement opposés. Selon le sondage, en Alberta, seule une très faible majorité continue d’appuyer le programme de péréquation.

Andrew Parkin, directeur du Centre Mowat de Toronto Photo : Mowat Centre

Plus de deux Canadiens sur cinq disent que les ressources naturelles font partie de la richesse du pays, et que « même si les revenus financiers qui viennent des ressources naturelles comme le pétrole appartiennent aux provinces, un grand nombre de Canadiens croient que cela devrait être partagé entre chaque province », dit M. Parkin.

Il note toutefois qu’une personne interrogée sur trois refuse de se prononcer sur la question, affirmant que la situation dépend des ressources et de la façon dont elles sont mises en commun.

Dans les provinces qui produisent du pétrole et du gaz, une majorité de personnes sont d’avis que les ressources naturelles appartiennent à la province ou au territoire où elles se trouvent.

Décentralisation des pouvoirs

L’enquête nationale estime que « le Canada est la fédération la plus décentralisée du monde développé ».

Ainsi, les Canadiens sont plus susceptibles de souhaiter voir passer une part encore plus grande des responsabilités du gouvernement fédéral à leur gouvernement provincial que le contraire, peut-on lire dans le sondage.

L’Alberta, le Québec et la Saskatchewan se démarquent comme les provinces qui appuient le plus le passage des pouvoirs du gouvernement fédéral vers les gouvernements provinciaux et territoriaux.

Méthodologie : Le centre Mowat a mené un sondage pour le compte de la Confédération de demain 2019, entre le 14 décembre 2018 et le 16 janvier 2019 et a enquêté auprès de 5732 Canadiens des deux sexes, âgés de 18 ans et plus. Puisque ce sondage Internet et l'échantillon ont été stratifiés, il n'est donc pas possible d'établir une marge d'erreur.

« Les Canadiens qui disent que leur province n’est pas traitée avec le respect qu’elle mérite [...] sont plus susceptibles de dire que le gouvernement de leur province devrait se charger de plusieurs responsabilités dont le gouvernement fédéral s’occupe présentement », peut-on lire dans le sondage.

Malgré des frustrations évidentes, le sondage « n’indique pas clairement que les Canadiens se tournent le dos ».

« Une fédération efficace est une fédération où on ne s’enferme pas dans les frontières provinciales et que nous avons une vision nationale, explique Andrew Parkin. Ça veut juste dire qu’il faut se tenir la main et essayer de travailler ensemble ».

Un troisième sondage qui traite de sujets autochtones et de la réconciliation sera publié plus tard cet été.