Décès de l’ex-entraîneur de l’Océanic Doris Labonté

Doris Labonté est né le 28 avril 1954 dans la paroisse de Sully à Pohénégamook, au Bas-Saint-Laurent.

Sa famille déménage très tôt à Rimouski pour permettre le développement de l’entreprise de son père, Labonté scie à chaînes.

Courte carrière sur la glace

Doris Labonté donne ses premiers coups de patin à un jeune âge, mais il doit faire une croix sur son rêve d’être joueur de hockey à 18 ans.

À la suite d’un coup de bâton intentionnel, il perd l’usage de son œil gauche en 1971. Il délaisse alors la patinoire, pour y revenir comme entraîneur d’équipes pee-wee et midget.

Doris Labonté décroche ensuite un baccalauréat en récréologie à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) en 1976.

À sa sortie de l’ UQTR , il devient journaliste sportif. Dans les pages du défunt Rimouskois, ses collègues et lui remplissent jusqu’à 80 pages dédiées aux sports chaque semaine.

Doris Labonté en 1990 Photo : Archives LHJMQ

Les premiers pas dans la LHJMQ

En 1986, alors animateur sportif à l’école secondaire Paul-Hubert de Rimouski, Doris Labonté prend une année sabbatique pour tenter sa chance comme entraîneur dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Il commence avec les Cataractes de Shawinigan lors de la saison 1986-1987. Il est payé 7000 $ pour la saison. J’ai déboursé de ma poche pour apprendre le métier , raconte-t-il en entrevue au journal Le Soleil en 1998.

À la fin de la saison, il retourne à Rimouski pour entraîner les Pionniers du Cégep de Rimouski dans la Ligue collégiale AA.

C’est Gaston Drapeau, des Saguenéens de Chicoutimi, qui lui donne l’occasion de retourner derrière le banc des joueurs. Dans les années suivantes, il est entraîneur ou entraîneur adjoint dans les rangs des Draveurs de Trois-Rivières, du Phœnix de Sherbrooke et à nouveau des Cataractes.

Doris Labonté, entraîneur-chef des Cataractes de Shawinigan, lors de la saison 1993-1994 Photo : Archives LHJMQ

Il se voit officiellement offrir le poste d’entraîneur-chef des Cataractes de Shawinigan au cours de la saison 1992-1993, poste qu’il occupera jusqu’en 1995.

« Derrière le banc, je suis le représentant des joueurs et du public. » — Une citation de Doris Labonté, entraîneur-chef de l’Océanic de Rimouski

La création de l’Océanic

En 1995, les Lynx de Saint-Jean sont transférés à Rimouski pour devenir l’Océanic.

Doris Labonté est le deuxième employé embauché, après Marius Fortier, pour bâtir la formation.

Je ne lâchais pas Marius Fortier. Je le talonnais, mais il ne me rappelait pas assez vite à mon goût. Un après-midi, j’étais chez nous, et j’ai entendu la grosse voix de Maurice Tanguay. Il m’a dit : "Paraît que tu peux nous aider!" , a raconté Doris Labonté en 2014 lors du 20e anniversaire de la formation.

Doris Labonté, lors de la première saison de l'Océanic en 1995 Photo : Archives LHJMQ

Le développement de joueurs de la région est une priorité pour Doris Labonté. Allan Sirois, originaire de Rivière-du-Loup, est recruté par Doris Labonté et devient le premier joueur d’impact de la région à porter les couleurs de l’Océanic en 1995-1996. C'est Allan Sirois qui marquera le tout premier but de la formation à domicile au Colisée Financière Sun Life le 15 septembre 1995.

« Nous avons tous la même mission : que le hockey junior soit un succès dans le Bas-Saint-Laurent. » — Une citation de Doris Labonté, entraîneur-chef de l’Océanic de Rimouski

À la conquête de la Coupe Memorial

Doris Labonté passe de directeur général à entraîneur-chef de l’Océanic en 1997. C’est dans cette chaise qu’il marquera les mémoires.

En 2000, l’Océanic signe 48 victoires en saison régulière, décrochant ainsi le Trophée Jean-Rougeau remis à la franchise de la LHJMQ ayant amassé le plus de points en saison régulière.

Après avoir remporté la Coupe du Président, l’équipe part à la conquête de la Coupe Memorial à Halifax.

Lorsqu’on est arrivé à la Coupe Memorial, on n’était pas les favoris. Notre gardien était classé le dernier, on disait de Brad Richards qu’il ne ferait pas deux semaines en Ontario. [...] Quand on est arrivés à Halifax, on aurait entendu une mouche voler. La mission a commencé là , se rappelle-t-il dans une entrevue accordée au journaliste Patrick Bergeron en 2014.

L’Océanic accomplit alors le rêve d’être sacré champion de la saison régulière, des séries éliminatoires et de décrocher le titre canadien.

L'Océanic de Rimouski, équipe championne du tournoi de la Coupe Memorial en 2000 Photo : Facebook/Club de hockey l'Océanic

C’est donc sans surprise que Doris Labonté est alors nommé l’entraîneur-chef de l’année de la LHJMQ pour la saison 1999-2000.

À écouter : Entrevue de Doris Labonté accordée lors du 20e anniversaire de l’Océanic

Après quelques années dans la chaise de directeur général, il reprend son poste d’entraîneur-chef en 2004. Et l’histoire se répète!

Après 35 victoires consécutives, l’Océanic rafle encore une fois la Coupe du Président en 2005, mais échoue dans sa tentative de remporter une nouvelle Coupe Memorial.

Les deux années suivant cette conquête seront plus difficiles, en raison notamment du départ de Sidney Crosby.

Doris Labonté quitte son poste d’entraîneur-chef de la formation rimouskoise le 16 mars 2007, sous les applaudissements de plus de 4000 spectateurs.

La vie après l’Océanic

Le hockey ne reste jamais bien loin dans la vie de Doris Labonté.

Il est maintes fois appelé à commenter les hauts et les bas de la LHJMQ et de la LNH , la formation des jeunes sportifs ou encore la violence dans le sport.

Pendant une décennie, il assiste à de nombreuses cérémonies commémoratives. Il participera entre autres à l’hommage à Maurice Tanguay à Rimouski en 2016, et à l’intronisation de Brad Richards au Temple de la renommée de la LHJMQ en 2017.

Allan Sirois, Doris Labonté, Maurice Tanguay et Vincent Lecavalier lors d'une conférence de presse en 2016 Photo : Radio-Canada / François Gagnon

À la fin des années 2010, il est frappé par un cancer des intestins.

En avril 2022, Rimouski a souligné sa carrière comme entraîneur-chef le plus titré de l’histoire de l'Océanic lors d'une cérémonie d'avant-match.

Le 8 avril 2022, une bannière a été hissée au Colisée Financière Sun Life de Rimouski pour commémorer la carrière de l'ancien entraîneur Doris Labonté. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Les grands honneurs lui ont été présentés, devant sa famille et d'anciens joueurs et collaborateurs, le 8 avril 2022. Une bannière à son nom a été installée au-dessus de la glace, aux côtés de celles de Maurice Tanguay et d'anciens joueurs de l'équipe.