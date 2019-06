Les Québécois, de plus en plus nombreux à s'adonner à la chasse à l'ours en Abitibi-Témiscamingue

Ghyslaine Dessureault explique que cette discipline attirait auparavant surtout des Américains.

Elle ajoute que les chasseurs non-résidents doivent obligatoirement passer par une pourvoirie pour s'adonner à ce sport en dehors du réseau des Zones d'exploitation contrôlée (ZECS).

Surtout des États de New York, de la Pennsylvanie, de l'Ohio, de l'Indiana. Quelques Européens vont s'ajouter à eux , explique Mme Dessureault à l'émission Des matins en or. Et de plus en plus, on voit des Québécois qui vont chasser l'ours noir en utilisant les services d'une pourvoirie. On commence à voir ce phénomène-là ces derniers temps. En Abitibi-Témiscamingue, c'est près de 30 pourvoiries qui offrent la chasse à l'ours noir. Et certaines en ont fait un produit majeur, haut de gamme.

Des retombées économiques considérables pour la région

Elle évalue que quelque 500 chasseurs américains viennent dans la région chaque année, pour des retombées moyennes évaluées à près de 1800 dollars par chasseur non-résident.

Dans les zones 13 et 16, qui couvrent le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, la chasse à l'ours est ouverte jusqu'au 30 juin.