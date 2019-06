Trop de pigeons au centre-ville de Gaspé

Selon le maire, Daniel Côté, la prolifération de l'espèce cause toutes de sortes de problèmes.

C’est ce qu’on veut, qu’ils sortent du centre-ville parce que présentement ça engendre des problèmes d’excréments sur la place publique. Ça engendre des problèmes potentiels de santé publique. Daniel Côté, maire de Gaspé

Le maire demande aux gens d’arrêter de les nourrir. Plus les gens vont les nourrir, plus ils vont proliférer, plus ils vont s’attirer, plus ils vont se multiplier. Coupons les vivres. Arrêtons de les nourrir.

Les élus de Gaspé demandent aussi à Transports Québec de réaménager des approches du pont lors de prochains travaux qui seront effectués. Les pigeons sont nombreux à nicher sous l'infrastructure.