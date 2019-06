Bisons en cavale : le propriétaire admet sa négligence

C’est ce qui a permis aux animaux de prendre la clé des champs. Deux des trois femelles ont rapidement retrouvé leur enclos après qu’un voisin les ait klaxonnés en voiture. La troisième a fait une balade en ville d’au moins une heure, passant même à proximité d’un parc pour enfants, avant que le propriétaire et des motocyclistes ne retracent l’animal.

Il y a un an presque jour pour jour, un bison s'évadait de la même ferme, également en raison d'une clôture déficiente.

Le propriétaire compte amorcer le remplacement de la section défectueuse dès cette semaine pour éviter que la situation ne se reproduise une troisième fois.

Le printemps, à cause des neiges, il y a tout le temps un affaissement des clôtures. C'étaient de vieilles clôtures qui étaient déjà à refaire , admet le propriétaire des lieux.

C'était prévu de refaire [les clôtures] cette année. On a étiré un peu le temps. Il aurait fallu les refaire un peu avant, mais on attendait le budget et tout. Jasmin Théberge, propriétaire de la ferme

Un troupeau de bisons dans l'enclos de la ferme Jasmin Théberge à Normandin Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Un animal imprévisible

Jasmin Théberge explique que le bison n'est pas un animal agressif et qu’il cherche surtout à fuir. Toutefois, sa nervosité peut le rendre imprévisible lors de ses déplacements et peut donc le rendre dangereux pour les gens et les automobilistes sur sa route. Il peut aussi charger dans de rares cas.

Si l'animal se retrouve dans une situation où il veut se défendre, où il se sent mal pris, coincé, la femelle peut se défendre avec ses cornes, pousser. C'est vraiment très imposant , renchérit la biologiste Christine Gagnon, directrice à l’éducation et à la conservation au Zoo sauvage de Saint-Félicien.

Règlementation

Une nouvelle règlementation en vigueur depuis le 6 septembre oblige les propriétaires québécois de bisons et de cervidés à s'équiper de clôtures de 2,4 mètres de hauteur.

Jasmin Théberge assure que sur les 350 acres clôturés, seulement un kilomètre de grillage pose problème. Il a jusqu'à la fin de l'été pour se conformer.

Il écope tout de même d’une amende de 350 $ pour ne pas avoir avisé les agents de la faune de cette évasion.

D'après le reportage de Mélissa Paradis