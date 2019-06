Surplus de 10,2 M$ à la Ville de Sherbrooke

Ce surplus provient d'une « augmentation des revenus non prévue de l'ordre de 11,5 millions de dollars et des dépenses excédentaires de 2,9 millions de dollars ».

L'hiver hâtif a souri aux revenus d'Hydro-Sherbrooke ce qui a permis d'ajouter 5,9 millions de dollars dans la cagnotte des revenus non prévus. Aussi, près de 4 millions de dollars proviennent de l'augmentation des « ventes immobilières de 6 % » l'année dernière. Les automobilistes délinquants ont payé 1,1 million de dollars de plus en amende en 2018.

« Lorsque l'on fait le budget, on identifie des revenus et des dépenses potentiels. On a eu plus de revenus qu'estimés en 2018. On a eu plus de revenus d'Hydro-Sherbrooke parce que l'hiver a été difficile, donc plus de coûts de chauffage, mais en contrepartie, ça nous a coûté 2 millions de plus pour le déneigement », donne en exemple le directeur général de la Ville de Sherbrooke, Daniel Picard.

Le surplus financier sera déposé dans le « surplus non affecté » du budget de la Ville de Sherbrooke.

Selon Daniel Picard, la Ville de Sherbrooke se situe « dans la moyenne basse » au niveau de son taux d'endettement. « Ce qu'il nous reste à faire, c'est de voir si notre taux est sain. On a embauché un spécialiste qui va reviser notre politique de la dette. Une nouvelle politique devrait être déposée cet automne ».

À l'heure actuelle, le ratio se fixe à 94 % « alors que la cible à ne pas dépasser est de 100 % ».