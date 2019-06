Le Blizzard d'Edmundston a un nouvel entraîneur, Emery Olauson

Emery Olauson, 37 ans, est originaire de l’Alberta. Il a déjà dirigé plusieurs équipes.

Lorsque le Blizzard l’a présenté au Centre Jean-Daigle, lundi, il a expliqué qu’il s’y sentait chez lui parce qu’il l’avait fréquenté à plusieurs occasions durant la dernière saison à titre d’entraîneur-chef des Aces de St. Stephen.

Le premier atout, c'est l'aréna. Mais, en explorant la ville et le Madawaska avec ma famille, j'ai réalisé que c'est un endroit spécial. En plus, André Lebel et Daniel Gagné sont de bons partenaires , a déclaré Emery Olauson.

On voulait s’assurer que c’était une personne qui allait être bonne du côté du hockey et bonne du côté de la communauté, une personne ordonnée qui avait des principes dans la façon de faire les choses. On veut que les jeunes soient structurés , a souligné Daniel Gagné, vice-président aux opérations de hockey.

Ryan Salvis dirigeait le Blizzard lorsque l’équipe a gagné le championnat en 2017-2018.

Avec les renseignements de François Le Blanc