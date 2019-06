Alex Bouchard de Québec, grand gagnant de l'émission Les chefs!

Employé du restaurant Initiale du Vieux-Québec, le jeune homme de 26 ans a séduit les papilles des juges Jean-Luc Boulay, Normand Laprise et Pasquale Vari.

La victoire est un soulagement, soutient Alex Bouchard. « C’est comme l’aboutissement d’un certain travail qui est fait depuis des années », souligne-t-il au téléphone.

Il était en compétition contre trois autres aspirants chefs : Jules Bruneau-Frenette, Mark Heinz Gutenkunst et Brenda Poirier.

Cette expérience était pour lui un véritable « terrain de jeu ». « C’est des défis que tu ne ferais pas au quotidien [...] ça te permet de te dépasser, de prendre des risques », a-t-il expliqué.

De retour à Québec

Alex Bouchard était de retour au restaurant l’Initiale depuis un moment déjà, mais il devait garder le secret de sa victoire.

« J’avais beaucoup de collègues qui n’étaient pas au courant », a-t-il dit.

Il était heureux de délaisser les longues journées de tournage pour revenir dans le monde de la restauration.

« On est tellement plus occupés dans un restaurant que le temps passe tellement vite. Sur un plateau de tournage, il y a beaucoup de temps d’attente », a-t-il ajouté.

Celui qui rêve de devenir chef propriétaire d’un établissement gastronomique ne sait pas encore quand il accomplira ce nouveau défi.

« Je ne suis vraiment pas pressé d’ouvrir mon restaurant. En ce moment, je travaille avec un chef qui est incroyable, qui me permet de me pousser et d’aller plus loin que mes limites », a-t-il conclu.