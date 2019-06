Groupe Maurice vendu à un fonds américain

La fiducie de placement immobilier Ventas met la main sur 85 % des actifs de l’entreprise, ce qui valorise le Groupe Maurice à 2,4 milliards de dollars, a-t-on appris par communiqué.

L’entreprise québécoise conserve ainsi 15 % de ses avoirs, composés de 31 résidences et de 4 projets en développement, pour un total de 10 000 logements et condos.

Ventas remplace le groupe d'investissement québécois Ipso Facto, qui détenait 75 % des actifs de l’entreprise fondée en 1998 par Luc Maurice. Le fonds américain dit investir dans un marché en croissance : d'ici 10 ans, le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans aura grimpé de 50 % au Canada.

« Étant le second plus grand propriétaire de résidences pour aînés aux États-Unis, et ayant une présence significative au Canada, l'expertise et l'engagement de Ventas envers les aînés sont indéniables », écrit le Groupe Maurice dans son communiqué.

Présent surtout dans la région du Grand Montréal, le Groupe Maurice emploie 2000 personnes.

Vantas, cotée en Bourse dans l’indice du S&P 500, compte 1200 propriétés dans son portefeuille.