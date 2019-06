Une voisine odorante : l'usine de cannabis Hexo dérange à Gatineau

Ces citoyens se sentent laissés à eux-mêmes par les élus municipaux, provinciaux et fédéraux, puisque personne ne semble être en mesure de déterminer quand une forte odeur devient une nuisance.

Plusieurs résidents du chemin du Quai, dans le secteur de Masson-Angers à Gatineau, affirment que leur qualité de vie a dégringolé au cours des derniers mois. C’est surtout lorsqu’ils ouvrent les trappes [des serres] pour échanger l’air que ça sent , raconte Judith Charette, qui a vu les serres pousser devant sa résidence.

L’hiver dernier, Hexo Corp a plus que quadruplé sa superficie de production de cannabis lorsqu’elle a rasé une forêt, qui empêchait les voisins de voir et de sentir l’usine.

Ça me réveille la nuit! Ça sent la moufette même. Ce n'est pas tellement agréable. Quand il y avait des arbres, on n’a jamais senti les serres ou très, très peu.

Judith Charette, résidente du chemin du Quai