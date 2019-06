La Ville de Surrey espère avoir son corps policier en avril 2021

Ce sont des membres de la Gendarmerie royale canadienne ( GRCGendarmerie royale canadienne ) qui patrouillent actuellement dans les rues de Surrey, deuxième ville la plus peuplée de la province avec plus de 500 000 habitants.

Le nouveau département de police municipale compterait 805 policiers en plus de 20 agents de sécurité communautaire. La GRCGendarmerie royale canadienne de Surrey embauche présentement 792 agents, et plus de 302 employés municipaux sont affectés à leur soutien.

Augmentation des coûts

Le plan transitoire évalue qu'une force policière indépendante coûterait 192,5 millions de dollars en 2021, une augmentation de 10,9 % par rapport aux coûts prévus pour le maintien des agents de la GRCGendarmerie royale canadienne .

S’appuyant sur la convention collective de la GRCGendarmerie royale canadienne , le maire de Surrey, Doug McCallum, prédit que le salaire de ses membres augmentera dans un avenir rapproché, ce qui annulerait selon lui cette augmentation prévue des coûts.

Un personnel « local, qui représente la communauté »

Le maire de Surrey a déclaré en conférence de presse que des agents de la GRCGendarmerie royale canadienne lui font régulièrement part de leur enthousiasme en vue de cette possible transition.

Recrutés localement, les officiers représenteront mieux la communauté, et seront en mesure de favoriser des relations à long terme. Le plan transitoire policer de Surrey

Doug McCallum dit s’attendre à ce qu’un nombre important d’agents de la GRC Gendarmerie royale canadienne se joigne au corps policier municipal. Il affirme que les agents de la GRCGendarmerie royale canadienne étant appelés à être transférés, nombreux d'entre eux veulent rester à Surrey où vivent leurs familles.

L’approbation de Victoria, dernière étape

Le plan de transition doit être approuvé par le gouvernement provincial avant que la Ville de Surrey puisse entamer le processus de transition.

Dans une déclaration, le ministre de la Sécurité publique et solliciteur général, Mike Farnworth, a déclaré que son gouvernement était « en train d'analyser les détails du rapport de Surrey et nous ne commenterons pas les différents éléments pour le moment ».

La création d'un corps de police indépendant et la résiliation du contrat avec la GRCGendarmerie royale canadienne constituaient l'une des principales promesses électorales du maire de Surrey, Doug McCallum, lors de l'élection d'octobre dernier. La ville est la plus grande au Canada sous la juridiction de la GRCGendarmerie royale canadienne .

Avec des informations de Justin McElroy