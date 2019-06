Une gynécologue de Trois-Rivières radiée temporairement

Les faits reprochés concernent, plus précisément, une échographie passée le 1er mai de cette année-là à la Clinique de gynécologie et d'obstétrique de Trois-Rivières.

Maîtrisant mal un nouvel appareil, la gynécologue a d’abord mal interprété le niveau de croissance du foetus.

Après avoir affirmé à sa patiente que la grossesse allait bien, elle s’est rendu compte de son erreur plus tard dans la journée.

Dre Bélanger avait planifié prévenir sa patiente, mais a oublié de le faire en raison d’un horaire particulièrement chargé.

Elle est ensuite partie en vacances pour trois semaines, sans mettre le rapport d’échographie de la patiente dans son dossier.

Le médecin que la patiente a rencontré à quelques reprises par la suite, se basant sur les données erronées de Dre Bélanger, n'a pas détecté le retard de croissance, ce qui mène à la mort du foetus.

Admission des faits

À son retour de vacances en juin, la gynécologue apprend la mauvaise nouvelle et admet son erreur auprès de la patiente.

Celle-ci, durement éprouvée, a tout de même porté plainte au Collège des médecins.

Le 14 janvier dernier, Dre Bélanger a plaidé coupable aux trois chefs de la plainte portée contre elle.

La gynécologue a donc reconnu : d'avoir omis de planifier le plus rapidement possible l’évaluation et le suivi requis ; d'avoir omis de transmettre l’échographie à un collègue pour assurer un suivi approprié pendant ses vacances ; et d'avoir omis d’informer la patiente de son erreur initiale d’interprétation.

La plaignante réclamait une radiation de six mois, alors que l’intimée tentait plutôt d’obtenir une radiation de deux mois.

Le conseil de discipline du Collège des médecins, qualifiant le geste de la gynécologue d’ oubli très grave , juge que la conduite doit être réprimée et que la sentence de quatre mois est porteuse d’un message dissuasif clair à la communauté médicale .

La radiation de la Dre Bélanger a commencé ce lundi.

D'après les informations de Marie-Pier Bouchard