L’Ontario réagit au rapport de l’ENFFADA

Des acteurs autochtones et la classe politique de l'Ontario reconnaissent l'urgence d'agir, à la suite de la publication des conclusions de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées (ENFFADA).

Alors que le ministre des Affaires autochtones de l’Ontario, Greg Rickford, a déclaré qu’il prendrait connaissance du rapport, la ministre déléguée à la Condition féminine et ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, Lisa MacLeod, a fait connaître son intention de travailler avec l’Assemblée des Premières Nations pour soutenir les femmes et les filles autochtones.

La chef régionale de l’Assemblée des Premières Nations en Ontario, RoseAnne Archibald, affirme que de rejeter le mot génocide est un pas en arrière.

Nous devons trouver une façon d’aider ces familles à aller de l’avant, notamment en suivant certaines des recommandations formulées dans l’enquête. RoseAnne Archibald, chef régionale de l’Assemblée des Premières Nations en Ontario

Cette dernière reconnaît l’urgence de mener des actions concrètes.

Nous avons besoin d’une mise en oeuvre solide [du rapport] et d’un plan d’action national. Nous devons aller au-delà des mots qui sont sur papier et passer à l’étape de l’élaboration de ces solutions afin que nos femmes soient en sécurité et protégées dans cette société , affirme la chef régionale de l’Assemblée des Premières Nations.

RoseAnne Archibald ajoute être enthousiaste à l’idée de travailler avec la ministre MacLeod sur la mise en oeuvre du rapport.

Je pense qu’il s’agit d’une question non partisane , dit-elle. Nous devons penser aux solutions à plus long terme et dans un sens plus large, au-delà des lignes de parti.

La chef de l’opposition, Andrea Horwath, se montre pour sa part plus critique par rapport au gouvernement et à la gestion des enjeux autochtones.

Elle déplore entre autres les compressions du gouvernement Ford dans le dernier budget.

Le gouvernement Ford nous traîne en arrière et c’est la population qui en souffre , affirme-e-elle.

Les Métisses oubliées?

France Picotte, vice-présidente de la Nation métisse de l’Ontario estime que les Métis n’ont pas été suffisamment consultés, laissant les femmes et les filles métisses en proie à la violence.

Les femmes métisses de l’Ontario n’ont pas été très bien représentées ou même rejointes… ça nous cause un peu de troubles, de problèmes, de peine. France Picotte, vice-présidente de la Nation métisse de l’Ontario

Selon elle, il est primordial que les trois peuples autochtones du Canada aient leur place à la table de discussion.

On a besoin d’action. Pour avoir des actions appropriées il faut travailler avec les trois peuples autochtones [...] je crois que c’est la seule façon de venir à bout des abus , dit-elle.

Cette dernière espère pouvoir obtenir des rencontres avec le gouvernement prochainement afin de discuter de ces enjeux.

Avec les informations de Fanny Geoffrion