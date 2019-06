Le renouveau de l’Amicale de la francophonie

Il fallait qu’on fasse les changements maintenant, que l'on mette des personnes engagées [au conseil d’administration] et que ce qui s’est produit [l'absence d'assemblée depuis 6 ans] ne se reproduise plus , déclare la nouvelle conseillère de l’organisme, Blandine Tona.

Selon elle, le fait qu'il n'y ait eu aucune assemblée générale depuis 2013 était source de frustration au sein de l’association. C’est ce qui l’a incitée à reprendre le flambeau de l’organisme.

Quand on veut quelque chose, de la transparence ou de la reddition de compte, on met la main à la pâte. Je pense que plusieurs personnes ont embarqué dans cette idéologie , soutient Blandine Tona.

Vendredi, tous les membres du conseil d’administration ont été renouvelés à l’assemblée générale. L'ancien conseiller Alphonse Lawson est le seul qui fait partie de la nouvelle équipe de direction, cette fois à titre de président.

Un vent de jeunesse

J’ai vu toute une génération de jeunes prêts à donner un nouveau souffle à l’Amicale , déclare un des membres fondateurs de l’association, Ibrahima Diallo.

Celui qui a été le médiateur entre cette nouvelle génération de francophones engagés et l’ancien conseil d’administration en décembre dernier est confiant quant à l’avenir de l’association.

C’est un très bon départ. C’est des gens qui sont extrêmement engagés, qui veulent faire bouger les choses , dit-il.

Ce qui est important aujourd'hui, c’est qu'on se rappelle de pourquoi on a créé l'Amicale, qu'on se rappelle le travail essentiel qui est là, qui va au-delà des identités, des groupes ethniques et culturels, et que l’on recrée cette vitalité , affirme Blandine Tona.