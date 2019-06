La fin d'iTunes et les artistes d'ici : « Ça risque de nous faire mal »

Ce n’est pas d’hier que le sujet de la faible contribution des plateformes numériques, comme Spotify, à l’industrie musicale québécoise est soulevé. Il y a quelques mois encore, en octobre 2018, 13 ex-présidents de l’ADISQ ainsi le président actuel ont dénoncé la situation.

L’industrie de la musique au Québec « œuvre depuis 15 ans dans un marché, devenant chaque jour plus inéquitable et déséquilibré », ont-ils écrit dans une missive adressée aux gouvernements et intitulée L’avenir de notre chanson : une inquiétante sensation de déjà-vu.

La diffusion de musique en continu est « un modèle fabuleux pour les mélomanes » et les consommateurs, ont-ils ajouté, mais l’écoute en ligne « pose des défis sans précédent à tous les créateurs et producteurs de contenus ».

Tout indique que la mort d’iTunes signifie maintenant une énième perte de revenus pour les musiciens, explique Solange Drouin, vice-présidente aux affaires publiques et directrice générale de l’ADISQ, qui a accordé une entrevue à Annie Desrochers, du 15-18, lundi.

« [iTunes] était une bonne solution au piratage. Les ventes d’albums numériques ont augmenté jusqu’en 2014, après quoi elles ont commencé à descendre au Québec et au Canada comme ailleurs dans le monde. On a senti un fléchissement rapide des ventes numériques au profit du streaming », raconte-t-elle.

Encore aujourd’hui, « le numérique occupe 35 % des ventes d’unités de musique au Québec, ce qui n’est pas anodin ».

Solange Drouin, directrice générale de l'ADISQ Photo : Radio-Canada

On sent qu’on va faire les frais d’une décision prise par une entité mondiale [Apple] qui ne se soucie guère des petites cultures nationales comme les nôtres. Solange Drouin, DG de l’ADISQ

À l’heure où on a besoin de tous les revenus possibles pour développer les carrières des artistes de la chanson, explique Mme Drouin, « ça risque de nous faire mal, car les revenus de streaming sont tellement anecdotiques que ça ne remplacera pas la vente d’un album numérique ou d’une pièce numérique, loin de là ».

La solution, maintes fois proposée par l’industrie, est connue, poursuit celle qui est au service de l’ADISQ depuis 27 ans : les fournisseurs d’accès Internet, « qui participent maintenant à la distribution de produits culturels canadiens et québécois, qui nient cette réalité et qui ne redonnent rien en production de contenu », doivent contribuer davantage.

« Nos pouvoirs publics n’ont pas posé les actions qui auraient dû être prises depuis longtemps, dit-elle avec aplomb. On n’a plus besoin de consultations, on a besoin d’actions dans ce domaine. »

Le rouleau compresseur des multinationales

En plus de la survie des artistes d’ici, c’est aussi une question de souveraineté culturelle, insiste Mme Drouin.

« Le milieu de la musique, au plan mondial, est dominé par trois grandes multinationales. On les connaît, ils produisent Céline Dion et des artistes internationaux, mais la très grande majorité des artistes québécois sont associés à des entreprises indépendantes qui, pour la plupart, ont pignon sur rue à Montréal et dans le reste du Québec », explique-t-elle.

Ces multinationales et les entreprises indépendantes représentées par l’ADISQ se positionnent par exemple de façons bien différentes. « Elles ont des participations financières dans les services de musique en ligne, ce que nous n’avons pas du tout », illustre-t-elle.

Grâce à leur répertoire de dizaines de millions de chansons, la diffusion en continu peut devenir très payante pour ces géants. « La progression des revenus générés par le streaming est beaucoup plus importante quand on a ce genre de répertoire », constate Mme Drouin.

La DG de l’ADISQ croit donc qu’au Québec, où les paiements des services de diffusion en continu aux artistes « ne sont pas assez élevés », on doit d’abord et avant tout forcer les fournisseurs d’accès Internet à « mettre l’épaule à la roue ».

« Ça ne peut plus attendre », laisse-t-elle tomber.