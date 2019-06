Il y a 5 ans, Moncton pleurait la mort de trois de ses policiers

Bien que les années passent, la douleur est toujours aussi vive pour les policiers du détachement de Codiac de la Gendarmerie Royale du Canada ( GRCGendarmerie Royale du Canada ), le Commissaire adjoint, Larry Tremblay, dans un communiqué publié lundi soir.

Ils n’oublieront jamais leurs collègues, leurs frères de coeur, qui ont perdu la vie sous les balles d'un tireur en cavale.

Il est difficile de croire qu’autant d’années se sont écoulées depuis que nous avons perdu les gendarmes Doug Larche, Dave Ross et Fabrice Gevaudan , raconte Larry Tremblay.

Les trois policiers tués lors de la fusillade de Moncton. De gauche à droite, Douglas Larche, Dave Ross et Fabrice Gevaudan. Photo : GRC

Certains jours, c’est comme s’ils étaient présents, car notre chagrin et notre douleur sont aussi intenses qu’il y a cinq ans. commissaire adjoint, Larry Tremblay

L’événement tragique du 4 juin est marquant, tant pour le service de police que pour les familles des défunts qui ne pensaient pas, ce matin-là, qu’ils vivraient leurs tout derniers instants ensemble.

Ce qui est arrivé le 4 juin fait maintenant partie de notre histoire et en fera partie pour toujours. Nous n’oublierons jamais la peur que nous avons ressentie et les collègues que nous avons perdus , partage le commissaire adjoint.

Pour M. Tremblay, quand un policier ou un intervenant d’urgence est victime d’une attaque, c’est comme si l’on s’attaquait à la collectivité au complet.

Ce qui a aidé les membres de la GRC à tenir le coup, c’est le soutien de la communauté. Bien que cinq ans soient passés, les policiers n’oublieront jamais à quel point les Néo-Brunswickois ont été sensibles et comment leur amour et leur soutien ont été entendus.

Devant le Détachement de Codiac de la GRC, les quelques fleurs déposées peu de temps après la tragédie sont rapidement devenues un site de commémoration. Il y avait tellement de fleurs, de ballons, de cartes et de dessins d’enfants qu’on ne voyait plus les marches et la pelouse , ajoute-t-il.

Il raconte que c’est la reconnaissance de leurs efforts et de leur travail qui a permis aux policiers de rester forts dans ces conditions difficiles.

Cinq ans plus tard, ces gens sont la raison d’être de notre travail. Ils nous donnent la force nécessaire pour relever les plus grands défis dans les moments les plus difficiles.

Ceux qui veulent garder en mémoire les trois défunts peuvent toujours le faire aujourd’hui, grâce au monument érigé en hommage à Douglas, David et Fabrice, au parc Riverain de Moncton.

De nombreux éléments personnels de ces trois policiers y ont été installés pour rappeler qu’ils n’étaient pas que des policiers exemplaires, mais aussi des maris et des pères dévoués , explique le commissaire adjoint.

Courir pour se souvenir

La Course commémorative pour trois Pères (Nouvelle fenêtre) se déroulera encore une fois cette année, à la fête des Pères, le dimanche 16 juin.

Une photo prise lors de la dernière édition de la course, en juin 2018. Photo : Crédit photo : Comité Trois Pères

L'activité rassemble des coureurs de tous les âges avec l'objectif de montrer aux familles touchées qu’elles sont encore et toujours appuyées par la communauté.

La première édition de la course, en 2014, avait rassemblé plus de 7000 personnes et ce, sous une pluie battante.

Je veux dire que Doug Larche, c'était un ami, c'était un ami puis on voulait faire certain que... on voulait faire certain qu'il était honoré , racontait à l'époque, Armand Doucet, organisateur de la course.