Accident sur le pont Dubuc : les travaux tardent à reprendre

C’est finalement un chariot élévateur qui était trop près de la voie en direction nord qui a causé l’accident, confirme le porte-parole de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), David Blouin confirme la cause de l'accident. L'automobiliste a accroché la fourche du chariot avec sa voiture et s’est immobilisée au cœur des travaux.

Les travaux sont suspendus sur le pont Dubuc. La bretelle à gauche de l'image devait être démolie cette semaine. Photo : Radio-Canada

Chez Transports Québec, la porte-parole Mila Roy explique que des glissières de béton ont été installées temporairement pour bloquer cet accès au chantier. Le ministère et l'entrepreneur Cégerco analysent différentes solutions pour améliorer l'accès au chantier et éviter qu'un véhicule puisse s'y introduire par accident.

Il y a une solution notamment qui a été proposée, ce serait d'utiliser la bretelle de sortie qui devait être démolie. C'est pour cette raison-là que les travaux de démolition ont été suspendus. Mila Roy, porte-parole de Transports Québec

Le ministère sera en mesure de préciser le moment de la reprise du chantier du pont Dubuc et de la démolition de la bretelle quand il aura choisi une solution.