Une étude dévoile les effets du fly-in, fly-out sur les travailleurs et leur famille

Le Regroupement des femmes de la Côte-Nord et la Chaire de recherche sur le développement durable du nord dévoilent une étude sur les effets du navettage aéroporté, communément appelé le fly-in, fly-out. Ces deux organismes proposent plusieurs recommandations pour améliorer les conditions des personnes qui vivent ce type de déplacement.

L’étude révèle notamment qu’une partie importante des travailleurs se sentent fatigués à leur retour du travail, et que cela aurait des conséquences sur leur vie sociale.

De plus, il leur est souvent impossible de retourner à la maison afin d’assister leur famille ou leurs amis lors d’événements difficiles ou importants. Il semble enfin que les travailleurs ont accès à peu de loisirs au sein de leur environnement de travail et que, dans certains cas, des tensions perdurent entre les navetteurs et les travailleurs résidents , peut-on lire dans le rapport.

En ce qui concerne la situation des conjointes et des familles touchées par le navettage aéroporté, les auteurs du rapport ont constaté qu’elles vivent du stress, de l’anxiété et parfois même de la solitude en raison de l’absence du conjoint.

Dans certaines communautés, les activités et les services proposés aux femmes sont très limités , ajoutent les chercheurs.

Le rapport recommande notamment de permettre aux travailleurs d’avoir plus de marge de manœuvre pour prendre du temps de repos en cas de besoin. L’étude suggère également de mettre en place un service de réseautage pour briser l’isolement des conjointes.

C’est le peu de documentation sur les problématiques sociales liées au navettage aéroporté qui a motivé le Regroupement des femmes de la Côte-Nord à mener une étude sur le sujet.

Consultez l'étude Cohabiter avec le navettage aéroporté expériences de femmes et de communautés de la Côte-Nord :