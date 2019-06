Une adolescente de Moncton disparue depuis le 8 mai

Serenity Messervey a été vue pour la dernière fois le 8 mai, vers 14 h 30, près de la rue Reade à Moncton. Elle mesure 167 cm (5 pi 6 po) et pèse 50 kg (110 livres) et a les cheveux bruns, longs, et les yeux verts.

Au moment de sa disparition, Serenity Messervey portait un chandail à capuchon noir avec des carreaux blancs sur les manches et un pantalon de sport noir avec des carreaux blancs le long des jambes.