Un protocole pour contre l’insalubrité à Drummondville

Dans la MRC Drummond, un protocole de collaboration vient d’être mis en place pour coordonner les actions de l'ensemble des partenaires lors d'interventions auprès de locataires désorganisés, par exemple.

Le protocole permettra aux citoyens vivant dans des conditions d’insalubrité et à leur entourage d’accéder à des services d’aide plus efficacement.

Le maire de Drummondville, Alexandre Cusson, constate que les problèmes d’insalubrité des logements sont souvent reliés à des problèmes de santé mentale des occupants. Si on ne fait qu’intervenir, en donnant une contravention, on n’aura pas de solution à long terme. Donc il faut intervenir des deux côtés affirme-t-il.

Gaétan Provost est propriétaire de 150 logements à Drummondville. Il a souvent vu des locataires laisser ses logements dans un piteux état et il se réjouit de ce nouveau protocole. Je vois ça d’un bon oeil [...] ça sera les gens d’ici qui vont venir voir le logement et on pourra discuter ensemble , souligne le propriétaire. Il apprécie aussi le fait que les intervenants seront en mesure de trouver des lieux plus adaptés aux locataires si ces derniers ne désirent pas se prendre en main.

Le CIUSSS-MCQ compte ratifier d'autres protocoles similaires avec d'autres MRC du Centre-du-Québec dans les prochains mois.