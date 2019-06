Tornade à Ottawa : je n'ai pas reçu l'alerte. Pourquoi?

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a envoyé une alerte, vers 18 h dimanche, pour avertir la population d'une possible tornade dans l'est de la ville d'Ottawa. Or, ce message n'a pas été reçu par tous les citoyens de la région, ce qui soulève, encore une fois, beaucoup de questions sur le système qui gère ces avertissements.

Des résidents de Gatineau interrogés dans le cadre d'une vox populi, quelques heures après que la tornade de force EF1 eut frappé l'est d'Ottawa, soutiennent faire partie de ceux qui n'ont pas reçu une alerte d'urgence sur leur téléphone cellulaire.

J'ai reçu l'information par une autre personne qui était dans la maison, mais personnellement, je ne l'ai pas reçue , s'est exprimé une dame, lundi après-midi. Je comprends mal ce qui s'est passé avec ça. Je vais m'adresser à la compagnie [...] parce que les événements qui sont survenus dernièrement auraient pu être importants.

Je ne les reçois jamais et je ne sais pas pourquoi , a lancé une autre résidente de Gatineau. Je regardais la tempête de grêle, mais je n'ai pas reçu l'alerte. Mon mari l'a reçue, puis la télévision aussi, mais moi, non. Ce n'est donc pas tout le monde qui la reçoit , s'est-elle plainte.

Tornade à Ottawa : avez-vous reçu le message d'alerte?

L'entreprise qui gère les alertes d'urgence pour ECCCEnvironnement et Changement climatique Canada , Pelmorex, a pourtant soutenu que son système a fonctionné normalement. Les responsables disent qu'une alerte a été émise dans les régions de Gatineau, Papineauville, Chénéville et Lachute, au Québec, ainsi que dans les Comtés unis de Prescott et Russell, en Ontario.

Nous avons reçu des informations selon lesquelles certaines personnes de ces zones n'auraient pas reçu l'alerte , a déclaré Pelmorex dans un communiqué. Nous sommes en train de valider ces rapports avec nos partenaires du système En Alerte et, à ce titre, nous ne sommes pas en mesure de fournir d'informations supplémentaires pour le moment.

Pour qu'un téléphone cellulaire puisse recevoir une alerte, Pelmorex rappelle qu'il doit remplir trois conditions :

Votre cellulaire doit être compatible avec le service d'alerte sans fil au public (SASFP); Votre téléphone doit être équipé de la dernière version de son logiciel d'exploitation; De plus, votre cellulaire doit être connecté à un réseau cellulaire LTE au moment où l'alerte d'urgence est envoyée.

Environnement et Changement climatique Canada a envoyé cette alerte le dimanche 2 juin 2019. Photo : Radio-Canada

Pelmorex soutient qu'il existe quelques scénarios où un utilisateur ne recevra pas les messages d'alerte d'urgence :

Si votre appareil fonctionne uniquement en mode wi-fi, vous ne recevrez pas d'alerte; Si vous êtes en appel vocal au moment de l'alerte, il est possible que vous ne receviez pas d'alerte; Si vous vous trouvez dans un endroit où la réception du signal est difficile au moment de l'alerte, dans un garage souterrain, par exemple, vous risquez de ne pas recevoir d'alerte; Un téléphone acheté à l'extérieur du Canada peut ne pas être compatible; Les appareils sans fil qui sont éteints ne reçoivent pas les messages d'urgence. Ces derniers s'affichent seulement une fois l'appareil allumé.

Pelmorex rappelle aussi qu'il est impossible de refuser de recevoir des alertes.

De son côté, Environnement et Changement climatique Canada a indiqué que la couverture de la tour de téléphonie cellulaire peut également avoir influé sur la réception de l'alerte d'urgence sur les appareils sans fil.

Certains utilisateurs proches des zones d'alerte de Gatineau et de Prescott et Russell ont peut-être reçu des alertes d'urgence sur leurs périphériques sans fil, alors qu'ils n'étaient pas dans la zone d'avertissement de tornade , peut-on lire dans une déclaration écrite. Il est donc possible que plusieurs personnes ayant reçu l'avertissement de la tornade ne se trouvaient dans aucune des zones à risque.

Le ministère a confirmé qu'il mènera une enquête pour « évaluer la performance de l'alerte ».