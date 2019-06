L'ensemble des projets résidentiels dévoilés à Sherbrooke

Après les chantiers liés aux travaux routiers et une dizaine d'autres thématiques, c'est au tour des projets résidentiels d'être recensés sur une carte interactive par la Ville de Sherbrooke et dévoilés au public.

Accessible par la page sherbrooke.ca/projetsresidentiels depuis lundi, la carte recense actuellement 51 projets en cours à la Ville de Sherbrooke et celle-ci sera mise à jour au fur et à mesure que les projets seront approuvés au conseil municipal.

L'ouverture d'un nouveau projet de développement gérère de nombreuses interrogations auprès de la population. Les gens souhaitent savoir ce qui sera construit, s'il y aura un parc ou des commerces, s'il y aura des trottoirs, qui est le promoteur, etc. Cette nouvelle carte interactive répondra à toutes ces questions , explique le maire Steve Lussier dans un communiqué.

Ultimement, les projets de démolition et les initiatives concernants des secteurs, comme des analyses, seront ajoutés à la carte interactive, ont affirmé les fonctionaires Yves Tremblay et André Corriveau aux élus lundi soir, lors de la séance du conseil municipal.

La conseillère du district du Carrefour et chef de Sherbrooke citoyen, Évelyne Beaudin, souhaite quant à elle que les citoyens et citoyennes soient éventuellement informés des séances de consultation et des référendums qui touchent certains projets.

Plus de détails à venir