Réseau de transport structurant : le tracé raccourci

La Ville de Québec a fait le point lundi sur l'avancement des travaux du réseau structurant. Le parcours a été revu et corrigé à Charlesbourg et à Sainte-Foy, mais pas dans le secteur du boulevard Pie-XII, où des citoyens réclamaient pourtant des modifications .

Du côté de Charlesbourg, le terminus sera installé sur la 76e rue plutôt que sur le boulevard Louis-XIV. Le trajet du tramway est ainsi raccourci de 200 mètres. Ce changement était nécessaire notamment en raison de la topographie du secteur, a expliqué le vice-président du comité exécutif Rémy Normand.

Le trajet du trambus sera quant à lui amputé de deux kilomètres, il prendra fin à l'Université Laval au lieu du pôle d'échanges Sainte-Foy Ouest. Les analyses d'achalandage du RTC ne justifiaient pas le prolongement du trambus au-delà de l'Université, a expliqué M. Normand.

Le tracé pour le secteur Marly confirmé

Selon les évaluations, cela coûterait entre 100 et 120 millions de dollars de plus pour desservir le ministère du Revenu. Il aurait fallu prolonger la ligne d’un peu plus d’un kilomètre, ce qui aurait rallongé le temps de déplacement de 4 à 6 minutes.

Tout cela pour 3000 employés qui y travaillent et se déplacent seulement aux heures de pointe seulement. L'option initiale de circuler sur l'emprise d'Hydro-Québec s'avère le choix le plus efficace, a précisé Rémy Normand.

À ceux qui ont des inquiétudes par rapport au bruit, l'élu répond « qu'il y a moyen de travailler avec des murs antibruit », comme celui le long de l'autoroute Laurentienne.

Le tracé de référence du réseau de transport structurant qui sera déposé au gouvernement est ainsi finalisé, reste maintenant le financement à boucler.

On a toujours pas de contrat de signé avec le gouvernement du Québec qui s'engage à hauteur de 3 milliards, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on veut avoir. Rémy Normand, vice-président du comité exécutif de la Ville de Québec

La Ville tiendra trois rencontres publiques d'information sur le projet de réseau de transport structurant les 11, 13, et 18 juin.