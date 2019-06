Raymond Poirier reçoit le prix Boréal 2019

Connu pour son rôle dans le domaine de l'éducation et de l'économie, le Franco-Manitobain Raymond Poirier est le nouveau récipiendaire du prix Boréal décerné par la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada.

Raymond Poirier a passé la majeure partie de sa vie à faire la promotion et le développement des sociétés francophones du Manitoba et du Canada. Pourtant, il ne s’attendait pas à recevoir ce prix.

Pour celui qui a lui-même participé à la mise sur pied de la FCFAFédération des communautés francophones et acadienne , c’est un honneur.

Le prix Boréal est remis annuellement aux personnes qui ont contribué au développement et à l'épanouissement des communautés francophones et acadienne. Raymond Poirier recevra son prix jeudi à Ottawa.

L’homme d’affaires a collaboré à la mise en place de divers organismes qui sont devenus des institutions pour les francophones.

Il a entre autres été l’un des membres fondateurs de la Commission nationale des parents francophones, du Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE) et de la Fédération de l'âge d'or du Manitoba.

J’ai aimé faire ce que j’ai fait toute ma vie. J’ai toujours trouvé ça très important. Je me donnais autant que je pouvais dans les causes auxquelles j’embarquais , dit-il.

Nous sommes fiers de reconnaître la contribution à vie d’un homme qui s’est dévoué à la cause et qui a fait une réelle différence chez lui, au Manitoba, et pour toute la francophonie canadienne , a déclaré le président de la FCFAFédération des communautés francophones et acadienne , Jean Johnson.