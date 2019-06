Enquête sur les femmes autochtones : un rapport qui répond aux attentes en Abitibi-Témiscamingue

Les réactions sont nombreuses dans la région à la suite du dépôt du rapport de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Plusieurs estiment que la balle est maintenant dans le camp de Justin Trudeau.

La directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, Édith Cloutier, croit qu'il s'agit de l'aboutissement d'un long chemin pour plusieurs femmes.

Édith Cloutier croit que le gouvernement fédéral a maintenant un rôle important à jouer afin de mettre en place les recommandations de ce rapport.

La priorité, selon elle, est de s'assurer que tous les Autochtones soient en sécurité au Québec.

Selon elle, toute la population devrait se sentir interpellée par la question de la violence faite aux femmes et filles autochtones.

Notre relation entre Autochtones et non-Autochtones dépend aussi de notre capacité comme société à mettre en place des réponses qui vont permettre la guérison des peuples autochtones et nous, comme peuples autochtones, clairement on ne pourra pas y arriver seuls. On a besoin des gouvernements et on a besoin aussi de la société pour améliorer et changer les choses de façon durable.

Beaucoup de travail à faire

La cheffe de la communauté de Lac-Simon, Adrienne Jérôme, rappelle également qu'il y a encore beaucoup de travail à faire.

Elle croit que le dépôt de ce rapport est une étape importante, mais qu'il faudra maintenant des changements dans les lois pour assurer la sécurité des femmes autochtones.

C'est un principe de changement. Est-ce que le Canada est prêt à changer? Est-ce que le Québec est prêt à changer? Parce que nous on est prêts à changer. Adrienne Jérôme

Le chef du Conseil de la Première Nation Abitibiwinni à Amos, David Kistabish, croit que tous les yeux de la planète sont maintenant tournés vers le premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

Le fait que le mot génocide figure 122 fois dans le rapport a suscité beaucoup de réactions. David Kistabish croit que l'utilisation de ce terme ne doit pas retenir toute l'attention.

C'est certain que le mot génocide, c'est quelque chose de fort, mais je pense qu'il ne faut pas laisser l'utilisation du terme détourner notre attention des vrais enjeux. Je ne veux pas juger s'il est approprié ou non, je veux plutôt m'intéresser aux conclusions du rapport, les recommandations et s'assurer qu'il ne se retrouve pas sur les tablettes.

Ne pas oublier Sindy

Johny Wylde, dont la fille Sindy Ruperthouse est disparue depuis 2014, estime que l'important c'est que tout le monde travaille ensemble pour améliorer le sort réservé aux femmes autochtones.