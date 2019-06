L’Ouest s’engage à étudier le rapport d’enquête sur les femmes autochtones

Les gouvernements des provinces de l'Ouest n'ont annoncé aucune mesure concrète pour répondre aux recommandations contenues dans le rapport de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA), mais ils se sont engagés à les étudier.

« Démanteler les problèmes sous-jacents et systémiques qui se traduisent par un taux bien plus élevé de violence subie par les femmes autochtones par rapport aux femmes non autochtones est fondamental pour notre gouvernement dans son travail vers une réconciliation sincère et durable », a déclaré le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, dans un communiqué.

Il annonce que des consultations commenceront bientôt au niveau local et qu’elles se poursuivront jusqu’à l’automne.

Dialogue et consultations

La ministre manitobaine des Relations avec les Autochtones, Eileen Clarke, a estimé que les conclusions représentaient « une étape importante » et a promis de poursuivre le travail.

Nous allons continuer à dialoguer avec nos partenaires de la communauté autochtone vers des changements importants contre la violence contre les femmes et les filles autochtones. Eileen Clarke, ministre manitobaine des Relations avec les Autochtones

En Saskatchewan, le ministre de la Justice, Don Morgan, promet de travailler en particulier à « la formation des policiers, des procureurs et fonctionnaires à la cour et des coroners chargés de reconstituer les familles ».

« En travaillant ensemble, nous allons construire une Alberta dans laquelle les femmes et les filles autochtones seront autonomes, valorisées et pourront se sentir en sécurité », a pour sa part promis Leela Aheer, la ministre albertaine chargée du Statut de la femme.

Un comité en Alberta

Le gouvernement albertain a expliqué qu’il allait prendre son temps pour étudier en profondeur les appels à la justice. Un comité interministériel sera chargé d’évaluer les recommandations et de déterminer quelles seront les étapes suivantes.

Il y aura des actes. Christine Myatt, porte-parole du premier ministre albertain, Jason Kenney

« Le point de départ sera de consulter et d’écouter », a annoncé le premier ministre, Jason Kenney. « Une victime est une victime de trop. »

La chef de l’opposition albertaine, Rachel Notley, a regretté que le gouvernement se refuse à préciser un calendrier pour ce travail d'information sur les conclusions de l’Enquête.

Le ministre provincial des relations avec les Autochtones, Rick Wilson, n’était pas disponible pour répondre à nos questions et aucun des ministres interrogés n’a voulu évoquer le sujet avec les journalistes, lundi, à l’Assemblée législative albertaine.

La députée néo-démocrate du Manitoba Bernadette Smith, dont la soeur a disparu il y a plus de 10 ans, dit souhaiter que le rapport ne soit pas oublié et que les gouvernements agissent rapidement sur les recommandations qui peuvent être appliquées dès maintenant.

Il faut que quelque chose soit fait. C’est la responsabilité des gouvernements, mais c’est aussi à nous, en tant que société, de commencer à changer la façon dont nous agissons et dont nous nous traitons les uns les autres. Bernadette Smith, députée NPD du Manitoba

Le président de l’Association des chefs de police de la Saskatchewan a ajouté que les policiers devaient faire mieux. « Tant que tout le monde, quelle que soit sa race, sa religion ou son orientation sexuelle, n’aura pas confiance dans le fait qu’il sera traité justement par la police, il nous reste beaucoup à faire », reconnaît Marlo Pritchard, qui est aussi le chef de la police de Weyburn.

Le rapport final (Nouvelle fenêtre) dénonce un génocide canadien qui vise en particulier les femmes autochtones. Il contient 231 recommandations (Nouvelle fenêtre) , dont beaucoup concernent des domaines de compétence des provinces et des municipalités.