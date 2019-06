Deux adolescentes happées par un véhicule en face d’une école

Deux jeunes filles ont été heurtées par un véhicule, lundi en milieu d'après-midi, en face d'une école de l'est de Toronto.

L’une d’entre elles souffre de très graves blessures. Sa vie serait en danger, selon le porte-parole de la police de Toronto David Hopkinson.

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital.

L’agent Hopkinson n’avait pas d’information sur les blessures de l’autre adolescente.

Il ne savait pas non plus si les deux jeunes sont des élèves de l’école secondaire Agincourt Collegiate Institute. Il y a plusieurs écoles dans le secteur, selon le policier, et l’accident s’est produit à la fin des classes.

L’avenue Midland est fermée près de Lockie, pour permettre à la police de mener son enquête. L’automobiliste est resté sur place.