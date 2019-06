Quel sera l'avenir de la grotte de Ville-Marie?

La grotte, appartenant à la Fabrique Notre-Dame-du-Rosaire de Ville-Marie, est devenue dangereuse, selon les propriétaires.

Depuis vendredi, sur les réseaux sociaux, plus d'une centaine de commentaires ont été envoyés en lien avec la fermeture de la grotte.

À lire aussi : La grotte de Ville-Marie fermée aux visiteurs

Certaines personnes somment de protéger ce lieu de culte et de culture, alors que d'autres l'associent plutôt à des souvenirs de jeunesse.

La Fabrique Notre-Dame-du-Rosaire, propriétaire de la grotte et du terrain, se questionne sur l'avenir de cette grotte érigée en 1904. Un comité a été formé en ce sens.

Présentement, ça ne regarde pas bien, car ça coûterait énormément de dollars pour la mettre potable. Je ne sais pas s'il y a des partenaires qui vont vouloir se joindre à la Fabrique pour essayer de la réparer , questionne la vice-présidente de la Fabrique, Huguette Gauvin.

La grotte était devenue un lieu de recueillement pour plusieurs. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Le coordonnateur de la pastorale diocésaine au Diocèse de Rouyn-Noranda, Maurice Descôteaux, concède qu'il s'agit d'une décision difficile pour la Fabrique de Ville-Marie.

Nous, nous y tenons et c'est compréhensible, il s'est vécu tellement de choses. Mais est-ce que c'est nécessaire pour la vie de la foi absolument? , se demande-t-il.

La Ville de Ville-Marie tend la main

La Ville de Ville-Marie n'écarte pas l'idée de participer à la revitalisation du site. Le maire, Michel Roy, affirme toutefois que la Fabrique n'a pas encore sollicité l'aide du conseil municipal.

Est-ce que c'est religieux, patrimonial, historique, touristique? On a à se positionner là-dedans. Les coûts de restauration de la grotte, on ne les a pas non plus. On va travailler avec eux et on va faire notre possible. On attend de voir ce qu'ils [membres de la Fabrique] veulent exactement , affirme Michel Roy.

L'accès aux voitures est interdit sur le site de la grotte, mais les piétons peuvent toujours y accéder à leurs risques.