Une campagne de financement, dernier recours pour un enfant autiste

Le garçon est atteint d'autisme et du syndrome du KAT6A, une maladie qui engendre des retards psychomoteurs et intellectuels. Il doit être accompagné à chaque instant pour manger, s’habiller et se déplacer. Il ne parle pas, mais il est capable d’étudier à l’école Victor, une école adaptée, et de suivre une thérapie deux fois par semaine.

Pour se rendre à son école, Nathaniel emprunte l’autobus HandyDART qui est accessible aux fauteuils roulants, mais pour se rendre à ses divers rendez-vous médicaux ou pour les déplacements les plus simples, il doit être transporté dans la voiture familiale.

Pour aider Nathaniel à voir un petit peu plus que les quatre murs de la maison, on veut voyager et aller faire du camping. Steve Dugas, père de Nathaniel

Or, parce qu’il grandit, ses parents, Magalie et Steve Dugas, ont de plus en plus de mal à le transférer de son fauteuil au siège de la voiture. Ils disent souffrir du dos à force de porter l’enfant dans leurs bras. Quand ils font un faux mouvement, ils sont ensuite forcés de se reposer pendant plusieurs jours.

Les deux parents affirment ne pas pouvoir s'endetter pour acheter un nouveau véhicule alors ils cherchent une aide financière.

Comme membre des Forces armées canadiennes, j'ai quand même un salaire assez raisonnable, explique Steve Dugas, mais, vu que mon salaire est juste à la limite des 70 000 $, je ne suis pas éligible pour aller chercher des fonds.

La Colombie-Britannique offre une exemption de la taxe sur les ventes provinciales, mais seulement sur les modifications apportées au véhicule pour le rendre accessible à un fauteuil roulant.

Malheureusement, nous cherchons un véhicule hors normes par rapport à la majorité des familles qui cherchent un véhicule à chaise roulante. Steve Dugas, père de Nathaniel

Le gouvernement fédéral propose une réduction d’impôts sur la transformation d’un véhicule destiné à une personne qui a une déficience motrice, mais celle-ci doit être capable de conduire, ce qui n’est pas encore le cas de Nathaniel.

Nathaniel aime jouer avec son père, caresser les animaux et aller camper. Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

Plusieurs organisations caritatives britanno-colombiennes collectent des fonds pour les enfants atteints de handicaps, mais elles ne peuvent pas répondre à toutes les demandes.

L'association Variety, par exemple, offre deux à trois véhicules adaptés par an en Colombie-Britannique, alors qu'elle reçoit trois fois plus de demandes. Elle offre aussi une aide de 7500 $ pour l'adaptation d'un véhicule à condition que la famille réunisse l'argent nécessaire pour financer le reste.

En désespoir de cause, Magalie et Steve Dugas ont lancé une campagne de financement en ligne, fin mai, pour collecter les plus de 70 000 $ nécessaires à l’achat d’un véhicule adapté. Après cinq jours, les dons s’élevaient à près de 3500 $.