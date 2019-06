Prétendre guérir la déprime avec un petit pot de crème

Le mot-clic #self-care rassemble plus de 15 millions de publications sur Instagram. Et les rituels se déclinent en de multiples actes allant de la consommation de jus de céleri à l’écoute d’un balado sur la croissance personnelle.

Tout ce qui vous fait du bien peut être une activité de bien-être.

Ces pratiques à la mode décrochent un sourire à la psychologue Lucie Mandeville. Nombreux sont ses patients qui s’étirent au yoga, méditent quotidiennement et boivent leur jus vert tous les matins… et pourtant, ça ne va pas mieux.

C’est complètement incohérent de courir pour arriver à l’heure à son cours de yoga. J’ai vu des clients qui sont devenus performants dans la détente… C’est l’antithèse de cette pratique. Ça a un effet, certes, mais ça ne dure pas. Lucie Mandeville

Rituels modernes, une affaire de génération

Gwyneth Paltrow, sacrée grande reine du bien-être grâce à son entreprise, Goop, n’est toutefois pas la mère de cette tendance. La naissance de cette industrie ne date pas d’hier, mais plutôt des années 60.

Et qui d’autre que la génération du millénaire pour lancer officiellement la tendance aujourd’hui?

Une jeune femme médite dans un parc au coucher du soleil. Photo : iStock / kieferpix

Selon le sociologue Stéphane Kelly, cette génération a été encouragée à croire que le plaisir et l’épanouissement personnel doivent toujours se trouver au cœur de la vie.

C’est en partie ce qui explique qu’elle se tourne si massivement vers cette industrie quand des nuages se pointent à l’horizon, selon M. Kelly.

Toutes les générations frappent un mur. Les millénariaux, eux, c’est de ne pas avoir été préparés à vivre avec les épreuves et l’inconfort. Alors le bien-être devient une réponse pour eux. Stéphane Kelly

M. Kelly ajoute que le manque de ressources en santé mentale pousse ces jeunes adultes à chercher des solutions de rechange pour répondre à leur détresse généralisée.

Le bien-être comme réponse à la solitude

Les crèmes pour le visage et toute la méditation du monde ne détiennent pas le pouvoir de panser le plus grand vide qui affecte la société moderne, soit la solitude. Pas moins de 28,2 % des ménages du pays étaient composés d’une seule personne en 2016, selon Statistique Canada.

Un homme seul dans une cuisine. Photo : Getty Images

Samuel Veissiere est anthropologue évolutionniste et professeur de psychiatrie à l’Université McGill. Selon lui, la notion du « moi » qui caractérise ces pratiques de bien-être constitue une partie du problème.

Autrefois, le sens de la vie s’imposait culturellement. Cette quête s’articulait au sein du collectif, et non du singulier. Maintenant, l’individu réinvente tout : ses rêves, ses partenaires idéaux, ses talents, sa profession, ses passe-temps et sa personnalité unique.

Ce qu’ils recherchent en faisant du yoga ou de la pleine conscience dans des sociétés très laïques et séculaires, c’est d’abord un cadre rituel pour apporter une prévisibilité à leur vie. Donc un sens et un but plus calme dans un monde où il y a trop de quête de sens. Samuel Veissiere

Le saviez-vous? En juin dernier, des chercheurs danois avaient montré que le fait de vivre dans la solitude pourrait être un facteur important de décès prématuré, d'une détérioration de la santé mentale et d'une mauvaise qualité de vie chez les personnes atteintes d'une maladie cardiovasculaire.

Le problème le plus paradoxal et le plus pervers, c’est que « cette quête du self-care peut paradoxalement augmenter la solitude et l’isolement », ajoute-t-il.

Ça peut être bien de rechercher des rituels, mais il faut faire ça collectivement et oser dépendre des autres et s’occuper d’eux aussi. Samuel Veissiere

Le sociologue Stéphane Kelly s’inquiète aussi de l’effet de l’appauvrissement de la vie sociale sur la santé mentale des individus. Pour lui, des activités simples comme un pique-nique entre amis ou un souper de famille doivent être davantage promues comme des moments essentiels au bien-être de chacun.

Les gens passent 18 heures devant un écran par jour. On doit encourager les interactions humaines en face à face comme on l’a fait pendant des siècles. Ce sont des moments de réconfort essentiels. Stéphane Kelly

Du vide à l’agenda

Telle une Marie Kondo, la psychologue Lucie Mandeville suggère de libérer de l’espace dans son esprit et dans son foyer. Le bien-être, ça passe par la « libération de l’espace intérieur », comme l’explique la psychologue.

L’excès, tant matériel que psychologique, amène un déséquilibre. Si on ajoute à ça des moyens illimités de se faire du bien… c’est simplement une autre forme d’excès. Lucie Mandeville

Les bombes de bain séduisent peut-être les influenceurs sur Instagram. Les cristaux permettent peut-être même d’essuyer les soucis de plusieurs adeptes de bien-être.

Mais ces rituels reposent-ils sur la désirabilité sociale, ou sur l’essence même des individus qui les pratiquent?

Lucie Mandeville est psychologue, auteure, conférencière et professeure retraitée de l'Université de Sherbrooke. Photo : Sofia Villeneuve

C’est la question que Mme Mandeville vous invite à vous poser.

« Ça prend beaucoup d’humilité pour prendre le temps de penser à ce qui te fait du bien : “J’ai besoin de temps à moi, d’un silence, d’un arrêt de mes pensées et de mes actions” » - Lucie Mandeville