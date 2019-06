Il ne faut pas hésiter à consulter si une simple alerte de tornade vous cause du stress

Santé publique Ottawa a aussitôt réagi, invitant sur Twitter les résidents à aller chercher de l’aide au besoin à la suite d’un événement stressant. L'anxiété a le potentiel de modifier la qualité du sommeil, l’appétit, la concentration ainsi que le comportement, précise l'organisme. Les effets peuvent être immédiats ou retardés .

Chez certains, l’impact est beaucoup plus grand et plus puissant , confirme le psychologue Yaniv Benzimra, qui suit lui-même des Gatinois ayant subi les tornades en septembre. Certains ont même développé des symptômes reliés à un état de stress post-traumatique.

L’anxiété est liée au sentiment d’impuissance dans lequel les personnes ont généralement perçu que leur vie était en danger. Yaniv Benzimra, associé principal de Psychologues Consultants Y2

La personne touchée peut revivre des épisodes de l’incident alors que techniquement, autour d’elle, les choses sont correctes », ajoute l’associé principal de Psychologues Consultants Y2.

L’anxiété liée aux désastres naturels

Yaniv Benzimra constate par ailleurs l’effet des désastres naturels qui semblent de plus en plus nombreux. Une personne qui est touchée par une inondation ou une tornade devient beaucoup plus sensible et hypervigilante par rapport à tout futur autre type de désastres naturels , précise-t-il.

C’est comme si le cerveau se dit qu’il y a un danger et qu’il faut se protéger, alors que le danger est minime. Yaniv Benzimra, associé principal de Psychologues Consultants Y2

Si cette inquiétude devient hors de contrôle et a des conséquences sur la vie normale, il est recommandé de consulter un psychologue ou un professionnel de la santé mentale. L’idée est de parvenir à départager entre ce qui est un vrai danger et un danger anticipé ou exagéré , souligne M. Benzimra.