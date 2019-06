La CMQ confirme la réintégration de l'ex-DG de Chambly malgré la contestation

L'ancien directeur général de la Ville de Chambly Jean Lacroix assistera mardi soir à son premier conseil municipal en six ans, et ce, même si la majorité des élus et plusieurs cadres s'opposent à sa réintégration.

« On va essayer de tout cœur de permettre le rétablissement de zones de confiance pour être capable de gérer adéquatement la Ville », confie le principal intéressé au bout du fil.

M. Lacroix revient de loin. Congédié en 2013 par l'ancien maire Denis Lavoie pour avoir collaboré avec la commission Charbonneau, Jean Lacroix a été réintégré dans ses fonctions le mois dernier après avoir gagné sa cause devant le Tribunal administratif du travail (TAT). Son renvoi étant illégal, la juge Irène Zaïkoff a ordonné sa réintégration immédiate à la tête de la Municipalité, qui est sous tutelle depuis février.

Mais depuis, les choses se sont bousculées. Le 27 mai, le conseil municipal a adopté à la majorité deux résolutions ayant pour but de contester la décision du TAT. Sa réintégration, pouvait-on lire, « va créer des perturbations majeures sur le climat de travail au sein des employés de la Ville de Chambly, mais plus particulièrement du point de vue de la gestion de ses employés-cadres ».

Vingt-six des 30 cadres de la Ville ont également signé une lettre destinée aux tuteurs, leur demandant que Jean Lacroix ne soit pas réintégré dans ses fonctions. Dans cette lettre datée du 21 mai, on peut notamment lire que « plusieurs cadres, toujours en poste à la Ville de Chambly, ont témoigné contre Jean Lacroix [devant le TAT] » et que « son retour engendrerait fort possiblement une situation conflictuelle ». On y apprend en outre que « l'annonce de son retour génère déjà beaucoup de stress chez plusieurs employés ».

Jean Lacroix est de retour à l'Hôtel de Ville de Chambly après six ans d'absence. Photo : Radio-Canada / Facebook/Jean Lacroix

La Commission municipale du Québec (CMQ) vient pourtant de trancher en faveur de Jean Lacroix. Dans une résolution obtenue par Radio-Canada, le secrétaire de la Commission par intérim, Denis Gagnon, refuse d'approuver les deux résolutions adoptées par le conseil municipal et confirme la réintégration de l'ancien directeur général.

Dans sa décision, M. Gagnon écrit que « la Commission a pris connaissance d'une analyse sommaire du jugement indiquant qu'il n'y a aucun motif apparent de porter le dossier en révision judiciaire et que ce jugement bénéficie de la présomption de validité ». Il évoque aussi « le coût des honoraires professionnels associés à une telle procédure » pour justifier sa décision.

De retour à l'Hôtel de Ville depuis quelques jours, le principal intéressé insiste pour que les choses se passent « assez bien ». « J'ai eu, je vous dirais, un assez bel accueil des employés syndiqués d'une part, mais des cadres aussi... Malgré le contexte particulier de ma réintégration, je peux confirmer que je bénéficie d'une belle collaboration jusqu'ici. »

Une première rencontre était par ailleurs prévue lundi soir avec les élus du conseil municipal en vue de la séance ordinaire de mardi soir. Le conseil est actuellement composé de six élus : deux conseillers d'Action Chambly (le parti de l'ex-maire Lavoie qui a démissionné en avril), deux conseillers indépendants et deux conseillers de Démocratie Chambly (l'opposition). Trois élections complémentaires auront lieu le dimanche 23 juin pour pourvoir le siège de maire et ceux des districts 3 et 8.

Avec la collaboration de Marie-France Bélanger