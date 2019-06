Le programme de formation professionnelle d'assistance technique en pharmacie fait le pari de l'alternance travail-études

Selon la responsable des communications du seul établissement de formation professionnelle de la région à offrir le programme d'assistance technique en pharmacie, cette initiative vise à atténuer les effets de la pénurie de la main-d'oeuvre.

« On sait que les pharmacies sont en recrutement constant pour des personnes en assistance technique en pharmacie, fait valoir Raphaëlle Audet. Et nous on voulait aussi permettre aux élèves d'aller travailler directement dans les pharmacies pour avoir l'opportunité de confirmer leur choix de carrière plus rapidement et aussi de s'approprier les habitudes de la pharmacie. »

Auparavant, les élèves ne pouvaient entrer en pharmacie avant leur stage final. Ils pourront désormais travailler dans une douzaine de pharmacies dispersées partout dans la région dès les premières semaines de leur formation.

Jusqu'à une vingtaine de personnes sont formées chaque année. Des places sont encore disponibles pour la prochaine cohorte, qui démarrera en août.