Une nouvelle convention collective pour les employés des laboratoires de biologie médicale

Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) a ratifié une nouvelle convention collective avec l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) en Abitibi-Témiscamingue.

L'APTS représente 107 membres travaillant dans les laboratoires de biologie médicale en Abitibi-Témiscamingue.

Depuis la réforme d'Optilab, ces techniciens sont employés du CUSM. Il fallait donc négocier une entente locale pour ces 107 employés.

Une entente satisfaisante

La présidente de l'APTS, Carole Dubé, était à Val-d'Or lundi matin pour signer cette entente. Elle affirme que ses membres sont très heureux du déroulement des négociations.