L'ex-chef de police de Lévis dénonce la couverture médiatique de son arrestation pour alcool au volant

Jean-François Roy a été arrêté à Québec le 30 septembre 2010 à bord de son véhicule de service pour conduite avec facultés affaiblies.

Son procès a été annulé en octobre 2014 pour délais déraisonnables.

Jean-François Roy a relaté son arrestation du 29 septembre 2010.

« C'est un peu comme une tonne de briques qui me tombait sur la tête. Je me disais : "C'est un cauchemar qui va se terminer. Je vais me réveiller et continuer de vivre mon rêve d'être policier." Je me sentais angoissé, perdu, désarçonné », a-t-il raconté.

L'ancien chef de police affirme avoir subi plusieurs préjudices. Il a perdu son emploi. Son salaire de chef de police s'élevait à 125 000 $ par année, en plus des allocations de dépenses.

Il a dû vendre sa maison pour pouvoir payer les frais juridiques.

Même si le procès a été annulé, Jean-François Roy estime qu'il a perdu sa réputation en raison de la forte médiatisation de l'affaire et qu'il en vit encore les conséquences.

« Dès le matin après l'arrestation, les morning man commençaient à en parler. Mon visage était sur les premières pages des journaux. On traitait la situation comme si j'avais été arrêté, jugé et déclaré coupable. Il n'y avait pas encore d'accusations déposées », a-t-il expliqué.

Depuis qu'il a été destitué comme chef de police, en juin 2011, il a fait plusieurs démarches pour se trouver un emploi.

Jean-François Roy a notamment postulé pour être embauché comme directeur adjoint de la sécurité à l'aéroport de Québec, directeur des ressources humaines au Témiscouata, directeur au Centre de santé et services sociaux de la Capiatle-Nationale, chez Desjardins, comme directeur sécurité à Place Fleur-de-Lys, et comme directeur adjoint de la sécurité à l'Université Laval.

Aucune démarche n'a eu de suite. Dans la plupart des cas, il affirme qu'il n'a même pas reçu d'accusé réception.

Avant mon arrestation, j'avais encore des aspirations professionnelles et des possibilités. Je pensais entre autres à un poste à l'ONU. Ç'a été une descente aux enfers. Jean-François Roy

Un procès plutôt qu'un arrêt

La voix nouée, l'ancien chef de police a exprimé qu'il aurait préféré que le procès ait lieu et que le dossier progresse rapidement pour qu'il puisse prouver son innocence.

« L'arrêt ne m'a pas redonné ma crédibilité, ni ma fierté, ni mon emploi. J'aurais souhaité procéder, être acquitté et reprendre mon rôle de directeur de police », a affirmé Jean-François Roy.

Entre son arrestation et l'arrêt des procédures, il explique avoir consulté un psychologue pour arriver à remonter la pente.

« J'avais le sentiment de me sentir pointé du doigt, étant donné l'ampleur de la couverture médiatique. Je voulais m'isoler, j'avais de la difficulté à dormir. J'avais perdu l'estime de moi. Mon travail occupait une grande place dans ma vie », a-t-il raconté.

Le contre-interrogatoire de Jean-François Roy devrait occuper le reste de l'après-midi au palais de justice de Québec. La cause devrait durer deux semaines devant la Cour supérieure.