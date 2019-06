Ottawa teste une machine pour colmater les nids de poule

La Ville d'Ottawa met à l'essai de l'équipement pour colmater les nids de poule. Le Python 5000 est déjà en service dans les rues de Montréal et permet de réparer les trous dans la chaussée plus rapidement.

Un seul employé suffit pour en assurer le fonctionnement. En comparaison, il faut trois employés de la voirie pour effectuer manuellement la même tâche.

La machinerie vaut son pesant d’or, puisqu’elle coûte environ 400 000 $. La Ville d'Ottawa testera cet équipement jusqu’à l’automne.

Avec l'évaluation, on va savoir si on peut continuer dans l’avenir , explique le conseiller municipal et président du Comité des transports, Stephen Blais. Avec une augmentation de 9 millions de dollars, on veut continuer d'investir dans ce service essentiel aux résidents d'Ottawa.

Testé... mais rejeté à Gatineau

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, la Ville de Gatineau s'est elle aussi intéressée au même type d'équipement en septembre dernier.

Après un projet pilote de 200 heures, la Municipalité a constaté que la machinerie avait permis de colmater davantage de nids de poule comparativement à la méthode traditionnelle. Cependant, le coût était plus élevé.

La Ville a plutôt décidé en mars d’octroyer le contrat de remplissage des nids de poule à une entreprise privée, qui effectue les travaux manuellement.

D'après les informations de Gilles Taillon