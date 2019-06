Justice demandée pour une jeune Autochtone assassinée

Jacquie Bowes, une cousine de la jeune femme, a organisé la marche en espérant que la pression soit maintenue sur les enquêteurs.

Même si la Gendarmerie royale du Canada (GRC) affirme que l’enquête est toujours active et en cours, Mme Bowes craint que le dossier ne devienne une affaire non élucidée, comme tant d’autres .

Nous souhaitons que nos voix soient entendues. Mary Nicholas, membre de la famille de la victime

Nous attendons toujours, nous attendons toujours des réponses , a dit Mary Nicholas, une membre de la famille qui faisait partie de l'équipe qui a retrouvé son corps.

Une croix a été déposée sur la colline connue sous le nom de belvédère de la baie d'Hudson, où le corps de Jessica Patrick a été retrouvé, en septembre dernier.

Victime de la route des larmes

Le corps de Jessica Patrick, 18 ans, a été découvert en septembre 2018 à Smithers, en Colombie-Britannique (Facebook). Photo : Radio-Canada

Jessica Patrick, qui avait une petite fille, a été vue pour la dernière fois le 31 août 2018, près d'un motel situé le long de l'autoroute 16, couramment surnommée la route des larmes.

Les groupes de défense des femmes autochtones estiment que plus de 40 femmes et filles, pour la plupart autochtones, ont disparu ou ont été assassinées depuis 1969 le long de ce tronçon d’autoroute de 700 kilomètres, qui sépare Prince Rupert de Prince George.

Nous n'en avons pas assez fait. Mary Nicholas, parente de Jessica Patrick, sur la protection des femmes autochtones

Un an après les audiences de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées ( ENFFADAenquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées ), Mary Nicholas souhaite que la rencontre de samedi sensibilise la population à tous les cas de femmes disparues et assassinées dans la province.

Un « génocide canadien »

Le rapport final de l' ENFFADAenquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées indique que les Autochtones sont victimes d'un génocide qui vise particulièrement les femmes.

Lundi, une cérémonie a eu lieu à Gatineau, au Québec, pour présenter le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Le rapport compte plus de 1200 pages et comprend plus de 230 recommandations.

