Le directeur général, Éric Lavoie, estime que le climat des négociations est toujours resté respectueux et n'a pas nui à la production de l'usine.

Il croit même que l'entente négociée et le climat à la table de négociation rendent l'aluminerie attirante pour de nouveaux employés.

Quand je disais qu'on avait des conditions de travail parmi les plus avantageuses au Québec, je pense que c'est un premier point , soutient-il. Deuxième point, c'est un contrat de six ans et il y a une paix sociale. Il y a une bonne entente dans l'usine qui est souvent un facteur pour attirer la main-d'œuvre.

Lorsque les gens ont le plaisir de travailler ensemble, je pense que ça fait toute la différence. Éric Lavoie, directeur général de l'aluminerie Alcoa

La nouvelle entente entre l'aluminerie de Baie-Comeau et ses employés s'étend sur six ans.

Elle inclut une stabilisation de la main-d'œuvre actuelle, en plus de créer 15 postes permanents et 45 postes de relève. Des hausses de salaire de 16,5 % sont également prévues sur six ans.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil