Le football féminin, un sport qui prend de plus en plus sa place au Canada

De plus en plus de filles et de femmes choisissent de pratiquer le flootball drapeau et le football. Selon Football Canada, elles seraient environ 11 000 à pratiquer le sport au niveau U18 et sénior, et leur nombre n'a cessé d'augmenter durant les 10 dernières années.

« La plus grande croissance a été dans la discipline du football drapeau, et c'est au Québec qu'on retrouve le plus grand nombre de joueuses dans cette discipline », souligne la directrice générale de Football Canada, Shannon Donovan.

En Saskatchewan, près de 2500 filles et femmes jouaient au football et au football drapeau tous niveaux confondus, en 2018. Une nette augmentation par rapport à l'année précédente, où ce nombre s'élevait à 1600, selon Football Saskatchewan.

« On voit beaucoup plus de jeunes filles maintenant. Elles ont 8, 10, 12 ans quand elles commencent à jouer », explique Olivier Eddie, un membre du conseil d’administration du Riot de Regina, une équipe féminine de football sénior.

« Après leurs années universitaires, de plus en plus d'athlètes féminines décident de pratiquer un sport d'élite et se tournent vers des équipes de football comme les Saskatoon Valkyries et Riot de Regina », deux des huit équipes de la Ligue de football féminin de l'Ouest canadien (WWCFL).

De son côté, Football Saskatchewan attribue l'augmentation du nombre de joueuses au succès des équipes locales de la WWCFL et à la croissance des ligues de football drapeau féminin. La création d'équipes de football féminin dans les écoles secondaires y est aussi pour quelque chose, selon l'organisme.

Olivier Eddie attribue également cette croissance au soutien financier et à la visibilité, notamment sur les réseaux sociaux, qu'offrent certains organismes. C'est notamment le cas de Football Saskatchewan et de la Ligue canadienne de football (LCF).

« Je pense que Football Canada et les provinces commencent à comprendre que, si on fait un effort pour le football féminin, on va voir le sport grandir », affirme-t-il.

Les différentes ligues de football féminin au Canada

Créée en 2011, la WWCFL est l'une des deux ligues de football féminin sénior au pays. Elle regroupe les provinces de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba.

Une ligue existe également dans l'est du pays. La ligue de football féminin des Maritimes regroupe quatre équipes situées au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

Le Québec a lui aussi son équipe, le Blitz de Montréal. Elle jouait auparavant sur le circuit américain, une aventure qui s'est terminée en 2017. L'équipe dispute désormais des matchs contre des formations canadiennes, notamment deux équipes de l'Ontario.

Du côté du football drapeau aussi, les choses avancent. Football Canada a annoncé en décembre la création d'une ligue canadienne pour regrouper les ligues provinciales déjà existantes.