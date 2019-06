Chantal Lamarre et Jay Du Temple, un duo inattendu sur Ici Première cet été

Tous les samedis et dimanches, de 17 h à 19 h, Chantal Lamarre et Jay Du Temple coanimeront Près de chez vous, en compagnie de l’actrice France Castel, le samedi, et du chroniqueur et journaliste Meeker Guerrier, le dimanche. Une fois par semaine, ils seront rejoints par la comédienne Guylaine Tremblay, qui prêtera sa voix pour lire un conte.

Jay Du Temple et Chantal Lamarre se produisant chacun en spectacle cet été, Près de chez vous ne sera pas diffusé en direct.

Au contact du public

Chaque émission sera enregistrée en public dans la semaine depuis un lieu public situé dans la périphérie de Montréal ou en Estrie.

Pendant deux heures, des chroniques portant sur la culture, les tendances, la société ou encore les sports se mêleront aux prestations musicales des artistes invités. Près de chez vous se plongera dans les archives pour y trouver des histoires à raconter sur le lieu qui servira de point de départ à chaque émission afin de le faire voir autrement. Les animateurs iront aussi à la rencontre des gens fréquentant cet endroit.

Pour sa première émission, Près de chez vous installera ses micros dans une salle de bal des finissants. Ça lance l’été et c’est un lieu de rencontres, de musique et riche en histoires , s’enthousiasme Jay Du Temple.

Un duo transgénérationnel

C’est la première fois que le jeune humoriste et animateur télé Jay Du Temple présente une émission radio pendant toute une saison. J’ai toujours voulu faire de la radio à Radio-Canada alors je me sens très chanceux , dit-il.

[Avec Chantal, on forme] un duo inattendu, qui fait le pont entre deux générations. Notre point commun est notre facilité à aller vers les gens. Jay Du Temple

Quant à Chantal Lamarre, cette amoureuse de la radio est heureuse de retrouver ce terrain de jeu qu’est la radio estivale. J’ai des souvenirs impérissables [des moments où] j’ai fait de la radio l’été , raconte-t-elle.