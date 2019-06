Wade Perry suit les opérations policières de Moncton depuis plus de 30 ans grâce aux communications radios. Il se rend régulièrement sur les lieux d'intervention pour prendre des photos avant de les publier sur les réseaux sociaux. Il était présent dans le quartier nord de Moncton le jour de la fusillade du 4 juin 2014. Voici son témoignage.

Je lavais la vaisselle lorsque l’appel est entré , se souvient Wade Perry.

Comme à l’habitude, il saisit son appareil photo et se rend sur les lieux. Tout ce qu’il sait alors, c’est qu’un homme armé se promène dans un quartier résidentiel de Moncton.

Il entend des coups de feu dès qu'il arrive dans le voisinage. Il se dirige vers l’avenue Mailhot, où il remarque un homme en vêtements de camouflage.

Est-ce un policier? , se demande-t-il.

Rapidement, j’ai compris qu’il s’agissait du suspect. J’ai freiné et mis la voiture en marche arrière! Wade Perry, photographe amateur

Agrandir l’image Wade Perry se rend souvent sur les lieux d'interventions policières pour prendre des photos qu'il publie ensuite sur les réseaux sociaux. Photo : Images : Wade Perry

En reculant, il aperçoit une femme qui fait son jogging. Sans hésiter, il baisse la vitre de sa voiture et la met en garde en criant.

Elle tremblait et elle a aussitôt pris place dans mon véhicule du côté passager , se souvient le photographe, qui la conduit vite en lieu sûr, avant de retourner dans le quartier.

À son retour, des gens circulent encore dans les sentiers avoisinants, il leur conseille de rentrer à la maison pour être en sécurité.

Tout à coup, il apprend sur les ondes que les gendarmes sont la cible des coups de feu.

Une policière appelait à l’aide, car elle avait été atteinte à la tête à quelques rues d’où je me trouvais. C’était terrible, je me suis senti complètement impuissant. J’étais si près, mais je ne pouvais pas aller l’aider. Wade Perry, photographe amateur

Ne sachant pas où était le tireur, Wade Perry prend la décision de quitter les lieux, devenus trop dangereux. Il se stationne à l’extérieur du périmètre pour écouter attentivement sa radio.

Sur le qui-vive jusqu'à la fin

Je n’ai dormi que deux heures et demie au cours des trente heures suivantes , explique le photographe qui a suivi la fusillade jusqu’à son dénouement.

Le soir du 5 juin, plus de 24 heures après le début de la fusillade, il est en chemin vers la maison lorsqu'il apprend que les autorités ont repéré l'endroit où se terre le suspect. Il se dirige aussitôt vers la promenade Mecca. Il se stationne dans une entrée résidentielle pour observer l’intervention policière.

La pluie était si forte que je me suis demandé si j’allais être capable d’enregistrer son arrestation. Je suis sorti dans la pluie et j’ai réussi à capter quelques images alors que les policiers le faisaient monter à bord du véhicule Wade Perry, photographe amateur

Wade Perry retourne à la maison, soulagé et incrédule devant les événements des deux derniers jours.

J’ai publié un message sur Facebook pour confirmer que le suspect avait été arrêté et le téléphone n'a pas cessé de sonner , conclut-il.

Une population inquiète

Le réflexe de Wade Perry a été de se tourner vers les réseaux sociaux pour rassurer les citoyens.

Lorsqu'on consulte Facebook, on constate un grand nombre de groupes de nouvelles locales et de suivi des interventions policières à Moncton.

Agrandir l’image «Mostly Moncton Scanner and News» est un groupe Facebook qui a deux objectifs : informer les citoyens et protéger les premiers répondants Photo : Facebook : «Mostly Moncton Scanner and News»

La citoyenne Amanda Jones a participé à la création de la page Mostly Moncton Scanner and News à l’automne 2014, quelques mois après la fusillade.

Les événements du 4 juin ont rendu les gens de Moncton plus craintifs, croit-elle.

La fusillade est venue briser l’innocence et la tranquillité de notre ville, ç'a ébranlé tout le monde Amanda Jones, co-fondatrice du groupe Mostly Moncton Scanner and News

Aujourd’hui, son groupe compte près de 12 500 abonnés. Selon elle, il répond à un besoin d’être rassuré et de recevoir de l'information instantanément.

Agrandir l’image Amanda Jones est une citoyenne préoccupée par la sécurité publique. Grâce à son groupe, elle informe la communauté des interventions policières en cours. Photo : Image : gracieuseté

Si le groupe permet de rassurer les membres, elle croit qu’il facilite aussi les interventions policières.

On indique aux gens quels secteurs sont à éviter afin que les curieux ne deviennent pas une distraction pour les policiers , explique-t-elle. Ça leur permet de mieux faire leur travail et d’être plus en sécurité.

Des répercussions positives

Malgré ses souvenirs douloureux, Wade Perry, continue de photographier les interventions policières.

Le photographe Wade Perry constate que les opérations policières ont beaucoup changé depuis la fusillade du 4 juin 2014. Photo : Image : Wade Perry

Selon lui, les policiers sont mieux préparés depuis le drame du 4 juin 2014.

C’est bien de voir que les membres de la GRC sont mieux équipés qu’il ne l’étaient lors de la fusillade. Wade Perry, photographe amateur

Une opération policière avec des agents armés de leurs carabines au centre-ville de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Amanda Jones constate quant à elle que les opérations semblent mieux planifiées et que les policiers se rendent moins souvent sur les lieux d'un incident sans renfort.

Selon elle, les citoyens ont beaucoup plus de reconnaissance envers les gendarmes depuis la fusillade.