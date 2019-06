La programmation du Festival international de la chanson de Granby dévoilée

Plus de 160 artistes participeront à l'un des 78 spectacles de la 51e programmation du Festival international de la chanson de Granby. L'événement sera présenté du 14 au 24 août prochain.

Outre les soirées mettant en vedette les demi-finalistes du Grand Concours, le Festival présentera plusieurs spectacles extérieurs. Par exemple, le 22 août, les Salomé Leclerc, Debbie Lynch-White, Pascale Picard, entre autres, défileront dans French-moi. On y présentera des « grands succès internationaux livrés en version francophone ».

Le lendemain, ICI Musique présentera la soirée Musique de notre monde où sont attendus Vincent Vallières, Mélissa Lavergne, Sally Folk, Florence K, notamment. Pour clôturer les festivités, Patrice Michaud, celui qui avait gagné la 41e année du FICG, prendra d'assaut la scène le 24 août.

Une autre scène, située au parc Daniel-Johnson, présentera une dizaine de spectacles d'artistes d'ici et d'Europe. Entre autres, il sera possible de voir Laurence Nerbonne, Philippe Brach et Pierre Guitard.

Les festivaliers pourront profiter de l'occasion pour se désaltérer et manger une bouchée, puisque des microbrasseries seront sur place de même que quelques camions de rue.

Les demi-finales du Grand concours, où 24 artistes de partout au pays compétitionneront, commenceront le 14 août.