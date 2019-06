Le cannabis comestible légal est un marché prometteur, dit Deloitte

Un rapport prévoit que la prochaine vague de légalisation du cannabis au Canada, l'automne prochain, devrait créer un marché de consommateurs pour les produits de cannabis comestibles et d'autres produits dérivés d'une valeur annuelle de plus de 2,5 milliards de dollars et générer pour les détaillants des profits plus élevés que ceux issus des produits de cannabis déjà légaux.