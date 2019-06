Des experts en santé publique recommandent un registre national d'immunisation

Tout le monde y pense, en santé publique, tant dans les provinces et territoires qu’au gouvernement fédéral , affirme la Dre Gaynor Watson-Creed, médecin-hygiéniste en chef adjointe pour la Nouvelle-Écosse. L’avantage d’un registre national, c’est qu’il permet de constater le succès de nos campagnes pour atteindre les personnes non immunisées et pour mettre à jour les vaccins. Ça nous donne aussi une idée de la protection générale contre certaines des maladies les plus contagieuses , dit-elle.

La Dre Watson-Creed indique cependant que la création d’un registre national fait face à de nombreux obstacles. Les provinces et territoires ont leur propre programme d’immunisation, avec différentes injections et différents calendriers. Il faudrait que tout le monde ait la même approche , préconise-t-elle.

Certains signes laissent toutefois penser qu’une coordination nationale est possible. Huit provinces et territoires utilisent déjà le même programme, Panorama, pour la surveillance et la gestion de la santé publique en matière de maladies transmissibles.

Au bout du compte, il faudrait que le gouvernement fédéral supervise le programme. Ottawa n’a pas un dossier reluisant quand il est question de registres nationaux , affirme le directeur général de l’Association canadienne de santé publique (ACSP), Ian Culbert.

La Dre Gaynor Watson-Creed préconise l'établissement d'un registre national de vaccination. Photo : Radio-Canada / CBC/Eric Woolliscroft

Mais il croit quand même que l’établissement d’un registre national doit être une priorité. Il faut avancer prudemment et s’assurer d’investir de la façon la plus sensée possible.

Santé Canada s’inspire d’ailleurs du travail du Réseau pancanadien de santé publique qui permet le partage d’informations pour les personnes déménageant d’une province à une autre. Mais ceux qui demandent un registre national vont encore plus loin.

Base de données

Idéalement, dit Ian Culbert, un registre offrirait une base de données pour les chercheurs, sans information permettant d’identifier les patients. En même temps, ces mêmes personnes pourraient accéder à leurs informations personnelles d’immunisation et à celles de leur famille.

Ian Culbert indique que parfois, des gens ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons logistiques. Ils n’ont peut-être pas de médecin de famille ou sont incapables de se libérer pour un rendez-vous. Avec un registre, on serait capable de repérer les secteurs où la vaccination est plus faible. On pourrait alors y mener des campagnes et vacciner des gens à des moments qui leur conviennent.

Les chercheurs réclament aussi un registre national qui représenterait une source formidable de données. La Dre Joan Robinson, une spécialiste en épidémiologie pédiatrique à l’Université de l’Alberta, affirme que les divergences dans les registres de vaccination d’une province à l’autre sont un énorme problème.

Elle croit qu’il faudra une épidémie majeure pour que ce registre devienne une priorité. Il supposerait qu'Ottawa investisse dans un secteur qui n’est pas vraiment de ses compétences, explique-t-elle.

Un tel registre comporterait pourtant de nombreux avantages, croit-elle. On pourrait savoir qui est admis à l’hôpital pour la grippe, par exemple. On pourrait utiliser cette information pour déterminer quels vaccins ont été les plus efficaces.

Colin Duggan et sa fillette attendent de se faire vacciner. Photo : Colin Duggan

Elle croit que cela permettrait aussi aux patients de mieux gérer leur propre dossier. Vous pourriez avoir accès à votre dossier d’immunisation et à celui de vos enfants. Et il pourrait vous faire remarquer qu’il faut renouveler le vaccin de quelqu’un dans votre famille.

Mais avant toute chose, Joan Robinson estime que la priorité est de s’assurer que les parents font vacciner leurs enfants.

Quand Colin Duggan et sa femme ont voulu faire vacciner leur fillette de 18 mois, ils ont constaté qu’eux-mêmes ne connaissaient pas leur historique de vaccination. Au fil des années, les Duggan ont déménagé à plusieurs reprises, vivant en Nouvelle-Écosse, en Ontario et aux États-Unis.

Colin Duggan a été incapable de trouver son propre dossier d’immunisation. On a demandé à notre infirmière praticienne ce qu’on pouvait faire. Elle a répondu que la meilleure solution était simplement de faire vacciner tout le monde.

Avec les informations de Carolyn Ray, de CBC