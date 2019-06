La diète cétogène, miraculeuse et controversée

Maigrir en mangeant du gras? Beaucoup de gras? C’est le principe de ce régime très restrictif qui coupe dans les glucides.

Finis les fruits, les céréales, le pain, les pommes de terre, le riz ou encore les légumineuses. Ils ne doivent pas représenter plus de 10 % de l’énergie quotidienne, c’est à dire de 20 à 50 grammes par jour. C’est l’équivalent d’une banane ou d’un yogourt avec des petits fruits.

Josey Arsenault est coauteure du livre Perdre du poids en mangeant du gras avec l'alimentation cétogène. Elle affirme avoir perdu 26 kilos en un an en « se régalant ». Elle se délecte de fromages bien gras tout en ayant éliminé la presque totalité des sucres dans son alimentation. Plus qu’un régime, pour Josey Arsenault, cette diète est désormais un mode de vie.

Le problème, c’est le sevrage de sucre. On mange habituellement jusqu’à 600 g de glucides par jour et là, on passe à 30 g!

Josey Arsenault, coauteure du livre Perdre du poids en mangeant du gras avec l'alimentation cétogène