Les Gatinois invités à se prononcer sur les options pour le transport dans l’ouest

Les deux autres rencontres ont lieu mardi au Centre communautaire du Plateau (de 16 h 30 à 20 h 30) et mercredi à la Maison du citoyen (de 16 h à 20 h).

L’objectif est d’offrir la meilleure solution de transport au plus grand nombre de gens pour le plus longtemps possible , souligne la conseillère et présidente de la société de transport de l’Outaouais (STO), Myriam Nadeau en entrevue à l'émission Les matins d'ici.

Les trois rencontres portes ouvertes permettront aux résidents de se familiariser avec les options envisagées, de poser leurs questions et d’échanger avec les auteurs de l’étude. On veut que les gens s’expriment en ayant le plus grand ensemble de connaissances , ajoute Mme Nadeau.

Donner son point de vue

Les consultations publiques visent à obtenir le point de vue des citoyens et à connaître leurs préférences par rapport aux cinq tracés, soit un réseau entièrement desservi par des autobus, par rail ou un système hybride (Aylmer-Taché ou Allumettières-Plateau). Les résidents pourront remplir un questionnaire sur le site Internet de la Municipalité, ou en version papier au besoin.

On veut entendre les gens par rapport aux possibilités d’aménagement pour chacun de ces axes et de ces modes [de transport] , note Myriam Nadeau. Les citoyens peuvent d'ailleurs s’inscrire à un atelier de réflexion tenu le 17 juin ou envoyer un mémoire à la Ville d'ici le 24 juin.

La STO va avoir à faire des choix qui ne seront pas évidents. On veut en savoir le plus possible par rapport aux citoyens vers quels choix ils seraient prêts à aller. Myriam Nadeau, conseillère et présidente de la société de transport de l’Outaouais (STO)

Chacune des options nécessitera des investissements importants, rappelle la conseillère Nadeau. Ça vient avec des irritants, des choix difficiles. Il faut avoir le courage de faire ces choix-là qui sont les plus réfléchis, au niveau technique les plus concrets et bien analysés. On a un devoir de rigueur important , souligne-t-elle.

La STO devrait prendre une décision finale au printemps 2020.