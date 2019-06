Le Nouveau-Brunswick peut profiter davantage du bilinguisme, selon des experts

Des organismes du monde des affaires au Nouveau-Brunswick vont former un groupe de travail pour développer les retombées économiques du bilinguisme dans la province.

Le Conseil d’entreprises du Nouveau-Brunswick et le Conseil économique du Nouveau-Brunswick ont annoncé ce projet lundi à Moncton.

Il s’agissait de la principale recommandation de l’étude intitulée Deux langues, c’est bon pour les affaires faite en 2015 par les économistes Pierre-Marcel Desjardins David Campbell pour le Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick.

La province profite déjà du bilinguisme en plusieurs domaines, indique Pierre-Marcel Desjardins. Il cite à titre d’exemple l’industrie des centres d’appels qui emploie plus de 15 000 personnes dans la province et entraîne des retombées annuelles de 1,5 milliard de dollars. Chaque emploi bilingue créé dans ces entreprises a entraîné la création de deux emplois unilingues anglais.

La population en général, c’est 56 % qui est unilingue anglophone. Or, dans les centres de contact avec la clientèle, on a 66 %, c’est deux tiers des personnes qui y travaillent, sont unilingues anglais. Avec la technologie qui achemine ces appels, on a suffisamment de personnes bilingues ou francophones pour répondre aux appels. Le constat, c’est qu’il y a des milliers d’emplois qui viennent au Nouveau-Brunswick dans les centres de contact avec la clientèle parce qu’on a une masse critique de personnel bilingue, mais des milliers d’unilingues anglophones qui ont un emploi grâce au bilinguisme , explique Pierre-Marcel Desjardins.

