Retour en cour du prétendu guériesseur de North Hatley

Il a d'ailleurs commencé son témoignage cet avant-midi.

Son avocat souhaitait d’abord appeler à la barre deux professeurs de spiritualité de l’Université de Sherbrooke et du Cégep de Thetford Mines. Le juge Vanchestein a questionné la pertinence de ces témoins qui n’ont pas été reconnus « témoins experts » par la Cour et s’est objecté à ce qu’ils soient entendus pour le moment.

Jean-François Labrie avait demandé un arrêt des procédures en soutenant être tenu au secret sacramentel ce qui, selon lui, fait en sorte qu'il ne peut bénéficier d'une défense pleine et entière. La Cour suprême a refusé d'entendre la cause en première et deuxième instance.

Au total, le révérend fait face à 21 chefs d'accusation de pratique illégale de la médecine. Ces chefs d'accusation se rapportent à quatre patients qui ont été traités par le révérend Labrie. Il est accusé d'avoir laissé croire qu'il pouvait exercer la médecine, d'avoir exercé illégalement la médecine, d'avoir prescrit des traitements et d'avoir émis des diagnostics.

Des amendes totalisant plus de 250 000 $ sont réclamées par le Collège des médecins.

L'émission La facture a diffusé, l'automne dernier, des images montrant Jean-François Labrie en train de traiter un patient, un complice de l'émission. On le voyait faisant mine de plonger ses mains dans le ventre du patient pour en sortir une substance gluante. Le prétendu guérisseur nous avait alors dit qu'il ne faisait qu'« imposer les mains ».